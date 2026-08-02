熊本AEON女員工逃生後再入險地慘死　公司拒回應遭日網灌爆

▲熊本AEON女員工疑奉命返回店內喪命，公司卻拒絕說明，引發輿論撻伐。（圖／達志影像／美聯社）



記者楊庭蒝／綜合報導

日本熊本縣日前發生規模7.1強震，嘉島町「永旺夢樂城熊本」（AEON Mall熊本）震後發生爆炸及局部坍塌，造成7人死亡、5人受傷。警消與自衛隊連日搜索後，確認未再接獲失聯通報，已於1日中午宣布搜救行動結束。不過，其中一名22歲女員工疑似因公司指示返回商場收妥營業款而喪命，任職公司事後卻拒絕回應，引發日本社會撻伐。

據日本放送協會（NHK）、RKK熊本放送報導，罹難者大竹玖瑠美在地震發生後，原本已順利疏散至商場外，並遇見前往購物的阿姨及其他親屬。她當時表示，公司交代要把當天營業款放進保險箱，因此必須返回專櫃。

儘管親屬當場出言勸阻，大竹仍與另1名同事重新進入商場，隨後不久便發生劇烈爆炸，2人自此失聯。搜救人員直到7月29日凌晨，才在疑似爆炸地點附近的2樓商家遺址發現她們的遺體。

大竹的母親悲痛表示，女兒只是為了把錢放進保險箱才返回店內，質疑「就只是為了放錢而已嗎？我希望公司把真相說清楚。」家屬透露，大竹高中畢業後便進入該品牌工作，今年7月才剛調到永旺夢樂城熊本專櫃，沒想到任職約1個月便不幸喪命。

然而，面對日媒追問是否曾指示員工在強震後返回商場，大竹任職專櫃的營運公司僅表示「拒絕接受採訪」，並未說明指令由誰下達，也未公開向家屬回應或道歉。

公司的消極態度隨即引爆日本網友怒火，不少人痛批，員工疑似因執行公司要求而喪命，企業卻拒絕交代，根本毫無責任感。也有人表示，災害發生時人命應優先於營業款，公司不該要求員工冒險返回受損建築。