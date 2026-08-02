中獎彩券寄給親友離奇不見「錢被領光」　小偷竟是郵差

▲美國有民眾把中獎彩券寄給親戚，卻遭郵差在運送途中竊取並拿去兌獎。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

美國佛羅里達州近日發生一起中獎彩券盜領事件，一名幸運兒把價值2600美元（約新台幣83000元）的中獎彩券寄給親戚，幫忙支付親人喪葬費用，豈料，卻遭一名郵差在運送途中竊取並拿去兌獎。受害人發現後向相關單位通報，日前犯案郵差已被捕，更遭到郵政公司停職。

根據外媒《People》報導，佛羅里達州一名28歲女子洛克哈特（Lakaysha Lockhart）自2025年4月成為郵務士，但她近期因涉嫌從郵件中竊取一張中獎彩券並非法兌領，經佛羅里達州彩券公司安全部門與美國郵政服務監察長辦公室（USPS OIG）聯合調查後，已於7月23日遭逮捕歸案。

法庭文件指出，受害人不久前確認自己買的彩券中獎後，為了資助位於南佛羅里達州的親戚籌措喪葬費用，特地將這張價值2600美元（約新台幣83000元）的中獎彩券透過郵局寄出。由於當地法律規定，凡獎金超過599美元（約新台幣19000元）者皆須親自至彩券局辦公室兌領，豈料親戚遲遲未收到信件，受害人察覺有異後，立刻向彩券公司通報彩券離奇不見了。

經過彩券公司安全部門與美國郵政服務監察長辦公室（USPS OIG）組成的專案小組追查發現，很有可能是被一名女郵差洛克哈特偷走，她涉嫌攔截這封裝有中獎彩券的信件，並於6月19日前往彩券公司邁阿密分局盜領獎金。執法單位在7月23日將洛克哈特逮捕，在偵訊期間她對竊取郵件及冒領彩券獎金等罪行供認不諱。

佛羅里達州彩券公司發聲指出，民眾有權在完善的安全機制與嚴格監督下安心投注，特別感謝彩券公司安全部門、郵政服務監察長辦公室以及布勞沃德郡警長辦公室的密切合作，成功維護彩券營運的公正性並將犯罪者繩之以法。

目前洛克哈特正面臨重大竊盜罪、販售贓物罪、詐領款項罪、郵件竊盜罪，以及兩項違法使用通訊設備罪等多項指控。美國郵政公司表示，洛克哈特在2025年4月21日進入郵政系統工作，她被捕時仍是員工，但目前已將其停職。

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