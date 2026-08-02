印尼271人渡輪起火！　至少5死41失蹤

記者詹雅婷／綜合報導
印尼搜救機構表示，一艘渡輪2日在馬都拉島（Madura）附近海域起火，至少5人死亡、41人失蹤。已知這艘渡輪上載著271名乘客與船員，其中225人獲救，搜救行動仍在進行中。
路透報導，這艘渡輪從東爪哇省泗水（Surabaya）出發，駛向南蘇拉威西省錫江市（Makassar）。現階段尚不清楚渡輪是如何起火，但已知這起事故發生在2日上午。
KM Mutiara Sentosa 2 terbakar saat berlayar dari Surabaya menuju Makassar di perairan utara Sumenep, Jawa Timur, pada Minggu (2/8) pagi. Asap hitam terlihat membubung dari bagian kapal. Ratusan penumpang terlihat berkumpul di geladak dengan mengenakan jaket pelampung. Tim… pic.twitter.com/k9PvIrUcIl— METRO TV (@Metro_TV) August 2, 2026
#BREAKING: Over 40 people are missing and several have been killed after a ferry caught fire off the coast of Indonesia’s Madura island. pic.twitter.com/mWqiDmgCDA— Insider (World News) (@InsiderWN) August 2, 2026
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