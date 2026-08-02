5年還清房貸！日本人妻最強理財術　從存款0元成功翻身

▲矢田真理子從零存款出發，如今總資產來到1509萬日圓。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

日本41歲女子矢田真理子與丈夫在結婚初期存款為零，但兩人一步步累積資產，成功買房，花費5年半就還清房貸，並在20年讓總資產來到1509萬日圓（約新台幣309萬元），並分享這一路走來的心得。

日本媒體Thank you!報導，矢田真理子與丈夫歷經收入減少、轉職等考驗，但卻始終堅持購屋與子女教育的儲蓄目標，成功讓資產翻倍。她稱，「訂下目標之後，什麼時候要存到多少錢就變得明確。這樣一來，每年、每月該做什麼事也會很清楚，那種模糊的不安感就消失了」。

報導稱，矢田真理子與丈夫在存到1500萬日圓的頭期款之後，買下3850萬日圓的房子，剩下2350萬日圓的房貸，則是每年還款400萬日圓，花了5年半全數還清。

一、理財小撇步

．手寫記帳

婚後持續至今的「手寫家計簿」，以週為單位，能清楚知道當週花了多少錢，也更容易掌控下週支出。她說，意識到「花了多少錢在什麼地方」很重要，所以一直堅持記帳。

．現金管理

旅費或日用品的大量採購等大筆支出會刷卡，但擔心日常管理會變得混亂，平時仍以現金支付為主。她說，「真正能感受到『錢變少了』的時刻，還是用現金付款的時候。這果然是防止過度消費的最強手段」。

．在固定超市買固定食材、一次採購

每逢週末，矢田真理子夫妻倆會一起騎腳踏車到固定超市進行採購，「以腳踏車菜籃能裝下的份量為基準採買，每次大約都能控制在9000日圓左右」。

．預算共享

每月7萬日圓的伙食費與日用品費會放進小袋子裡，收在固定的地方，全家人一起使用。她透露，「先生和大女兒需要用錢時，也會自己從裡面拿去買東西。若有人臨時先墊付、之後再核銷的情況，則規定要把收據放進去、再取出等額現金」。

二、花錢小撇步

．外食提案

每月大約一次的外食由每個人各自提出想去的店家，再以多數決方式決定，比起漫無目的的外食，這樣做滿足感更高。

．家庭小酌會

每月一次，週末白天全家會一起去超市，把喜歡的東西盡量裝滿購物籃，這是每月的一大樂趣。她說，「預算是4500日圓。不管是新出的零食，還是稍微高檔一點的熟食，只要每人在1500日圓以內都可以買」。

．尋找能讓身心健康的興趣與才藝

矢田真理子每三個月會和同事一起去爬山，每週也會上合氣道課，「肌肉是晚年的資產，既能減肥，也是為了保持健康一直活動身體」。

三、增加財富小撇步

．轉正職

大女兒3歲時，矢田真理子開始兼職打工，但那段期間丈夫收入曾大幅減少，感到十分不安。再加上她原本就有從事與兒童相關工作的夢想，於是立下目標「不如成為能長久工作的正職員工」，最終順利實現。

．減少家務負擔：每半年一次斷捨離

由於夫妻都要工作，很難花太多時間整理家務，希望能盡量減少整理的負擔。

．穩健投資

因為害怕投資虧損，矢田真理子先透過YouTube等管道做功課，學習理財知識、建立觀念，接著選擇全球型指數基金等項目進行投資。