日本人妻海邊拍照「落石墜地反彈」離奇砸中頭部！　倒臥血泊爆頭亡

記者王佩翊／編譯

日本兵庫縣豐岡市海水浴場附近發生落石事件，一名女子在海岸的洞穴替家人拍照時，遭突然掉落的洞穴落石砸中頭部，導致她當場失去意識倒臥血泊，送醫治療仍不治身亡。

幫家人拍照遇劫！落石「彈跳重擊頭部」倒血泊

根據《關西電視台》報導，來自加古川市的39歲女子池上麻理2日與家人一同前往兵庫縣豊岡市竹野町切濱海水浴場遊玩。當天上午11時30分左右，一家人在海水浴場北側的著名景點「淀之洞門」附近玩耍。

當時她就站在洞門口為海中的丈夫與哥哥拍照，不料上方突然掉下一塊石頭，石塊撞擊地面彈跳後直接重擊池上女子的頭部，導致她頭部與耳朵大量出血、當場心肺停止，送醫後宣告不治。

警消人員接獲報案後迅速趕抵現場，發現池上麻理倒臥在海岸邊，頭部與耳朵均有大量出血狀況，且已陷入沒有呼吸心跳狀態。救難人員隨後出動醫療直升機將她緊急送往醫院搶救，但最終仍因傷勢過重，在院內宣告死亡。

拍攝家人游泳慘遭飛石擊中！警方深入調查事發原因

警方初步調查指出，池上女子當天是與家人一同前往該海水浴場遊玩。事發時，她的丈夫與哥哥正在海裡游泳，而她則站在「淀之洞門」洞穴口附近，拿起手機記錄家人游泳的畫面。

豈料，洞穴上方突然有石塊鬆動墜落，該石塊砸中地面後彈跳起來，精準擊中死者的頭部。目前警方已在現場進行採證與調查，進一步釐清落石原因與詳細事發經過。