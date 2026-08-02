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27歲風俗妹沉迷牛郎「月入50萬不夠花」！榨乾55歲富商　棄屍琵琶湖

▲▼ 正妹,人妻,女子,女人,性感,愛,情侶,愛人,夫妻。（圖／CFP）

▲日本一名風俗女子殺害金主。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

日本一名身價不菲的55歲地產公司社長三輪芳秀2024年被發現「下半身赤裸」陳屍於滋賀縣琵琶湖畔。警方經過調查，最終確認是由月收入高達250萬日圓（約新台幣53萬元）的風俗店女子星川麻衣與其45歲常客佐藤源次聯手犯下的血腥謀殺案。

「只有你是特別的！」蛇蠍女編造悲慘身世騙包養 癡情男砸1200萬淪殺人工具

警方調查指出，27歲的星川麻衣在泡泡浴店賣淫，月收入高達250萬日圓（約新台幣53萬元）。然而，她卻「造假身世」操弄男性心理。她會以每次5萬日圓（約新台幣1.1萬元）的價格帶熟客進行不含性行為的「店外約會」，並在過程中淚訴自己「為了幫父母還債、還大學獎學金才下海」，最後補上一句「只有你是特別的」，讓客人誤以為自己在與她談戀愛。

其中一名45歲的汽車零件廠工人佐藤源次深深陷落，不僅為她在同棟公寓租房、負擔房租，甚至在結婚申請書上簽字，就這樣陸續被掏空高達1200萬日圓（約新台幣255萬元）。

星川麻衣的另一個目標則是代代相傳的富豪地產社長三輪芳秀。麻衣用同樣的手法，從三輪身上陸續騙取了高達2400萬日圓（約新台幣510萬元）的巨款，並給予對方再婚的虛假希望，玩弄其感情。

月入50萬卻月噴100萬供養牛郎！欠債被逼急狠下殺手

星川麻衣之所以需要如此龐大的資金，竟是因為她瘋狂沉迷於牛郎店。雖然她月入250萬日圓（約新台幣53萬元），但每月在牛郎店的消費平均竟高達500萬日圓（約新台幣106萬元）。為了填補這個錢坑，她不斷以「結婚」為餌向客人借錢且拒不償還。

直到死者三輪芳秀發現自己受騙，請律師寄出存證信函要求「1周內償還2400萬日圓（約新台幣510萬元），否則提告」，加上麻衣為了在聖誕夜給心儀的牛郎送上價值150萬日圓（約新台幣30萬元）的訂製香檳，向同業高利貸借款後無力償還，陷入走投無路的境地。

被債務逼急的麻衣轉向佐藤求救，指稱自己「如果不拿錢出來可能會被殺掉」。兩人隨後前往三輪的自宅，在深夜將三輪勒斃，並將遺體硬拖出家門、載往70公里外的琵琶湖岩場棄屍，隨後還拿著三輪的公司金融卡盜領了400萬日圓（約新台幣82萬元）現金。

指甲縫留有風俗女DNA！監視器還原「深夜拖屍」驚悚過程

案發後，夜釣民眾在琵琶湖膝蓋深的水域發現了漂浮的三輪遺體。警方隨後在附近的沙灘上找到了死者的長褲與皮夾，並確認了身份。

儘管佐藤與麻衣在被捕初期試圖互相頂罪或推卸責任，但警方調閱三輪自宅的防犯攝影機，發現兩人共同闖入的畫面，且死者三輪的指甲縫隙中驗出了麻衣的DNA。警方最終以強盜殺人與死體遺棄等罪名將這對男女再逮捕。

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