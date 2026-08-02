破紀錄！南韓梁山市飆42.5度　破朝鮮半島122年來最高溫

▲南韓梁山市觀測到史上最高溫。（示意圖／達志影像／newscom）



記者王佩翊／綜合報導

南韓氣象局（KMA）宣布，位於東南部的釜山北郊的梁山市2日下午記錄到攝氏42.5度的高溫，打破朝鮮半島自1904年建立現代化氣象觀測體系以來長達122年的最高溫紀錄。

梁山市打破朝鮮半島百年高溫紀錄

根據《韓聯社》的報導，梁山市的高溫在2日下午1時16分率先攀抵42度，短短10分鐘後的下午1時26分再度突破，達到42.5度。這項紀錄是依據南韓氣象局全國97個長期觀測站的數據所認定，梁山市位於首爾東南方約310公里處，此前已連續5天出現40度以上高溫。

熱浪持續威脅高溫或再破紀錄

熱浪短期內恐怕不會退散，梁山市每天突破40度門檻的時間點不斷提前，照目前趨勢發展，外界預估當地高溫有機會進一步挑戰43度大關。南韓政府對此相當重視，已於2日啟動中央災害應變指揮中心的「第二級」應變機制，全力因應這波極端天氣帶來的衝擊。

高溫奪命男子悶死車內

南韓熱浪也已造成人命傷亡，7月1日下午，南韓忠清北道永同郡一名50多歲的男性被友人發現死於停放中的高溫車輛內。據了解，該男子當天早上曾向友人表示頭昏不適，隨後進入車內休息，之後便失去聯繫，待友人趕往查看時，人已不幸罹難。