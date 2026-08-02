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台灣AI晶片對美出口爆炸性成長！　專家：川普恐要求重談貿易協議

▲▼美國總統川普。（圖／路透）

▲台灣對美貿易順差逼近2000億美元，美國總統川普可能會做出應對。（圖／路透）

記者王佩翊／綜合報導

AI熱潮席捲全球，台灣搭上這波浪潮，晶片出口大幅成長，2025年GDP成長率達到8.63%，2026年第1季更一舉衝上13.69%的驚人數字，第2季仍維持12.92%的高檔。然而，在亮眼數字背後，多位國際學者紛紛示警，台灣對美貿易順差已逼近2000億美元（約新台幣6兆4618億元），加上川普向來對龐大逆差高度敏感，這場表面上的雙贏局面，可能正悄悄埋下衝突的引線，川普可能因此要求與台灣重談貿易協議。

台灣超車中國成美國第3大進口來源國

根據《半島電視台》1日報導，美國2025年從台灣進口的商品總額達到2010億美元（約新台幣6兆4941億元），相較2024年的1160億美元（約新台幣3兆7478億元）幾乎翻倍。

2026年5月，台灣更首度超越中國，躍升為美國第3大進口來源國，僅次於墨西哥與加拿大。這股驚人的成長動能，主要來自高階AI晶片及相關科技產品的出口，而全球最先進AI模型所需的頂尖晶片，約有90%都由台灣生產。

川普恐怕不會長期袖手旁觀

華府智庫「大西洋理事會」史考克羅戰略安全中心高級研究員羅谷（Dexter Tiff Roberts）形容，台灣GDP成長「勢如破竹」，並預期這個趨勢將持續下去，因為短期內市場需求不會消失。

加拿大亞伯達大學中國研究中心學術教職顧問哈斯麥斯（Reza Hasmath）的看法則相較保守。他直言，台美之間目前呈現一種「不平衡的關係」，雖然短期看似對雙方都有利，但台灣其實只是在拖延面對一個終將浮現的結構性問題。

哈斯麥斯強調，川普一向致力縮減美國對外的貿易逆差，且多次公開抨擊對美出口遠大於進口的國家，預料不會長期坐視如此龐大的順差存在，「可能很快就會要求與台北重新談判貿易協議」。

現行協議給台灣留多少緩衝空間

依據目前雙方的貿易架構，台灣企業出口至美國的產品量，可達其在美國工廠產能的2.5倍，且不須承擔高額關稅壓力。後續協議中，台灣也同意調降99%美國輸台商品的關稅，以換取相對穩定的出口環境。不過羅谷提醒，川普性格向來難以捉摸，這種不確定性本身就是一項重大的政治風險。

AI榮景反成K型經濟

除了對外的貿易隱憂，台灣內部的經濟結構失衡同樣令專家憂心。在AI與半導體產業高速擴張的同時，塑膠、紡織等傳統出口產業的表現卻相對疲弱。更值得注意的是，這波科技榮景並未廣泛惠及一般勞動人口。專家估計，整體晶片產業的直接就業人數最多約35萬人，多數年輕工作者並不在高科技領域服務。股市大漲雖帶動一定程度的「財富效應」，但獲益族群相當有限，經濟學家因此警告，台灣正面臨「K型經濟」的風險：高收入族群持續向上、中低收入族群卻停滯甚至退步。

台積電一枝獨秀背後的脆弱性

在集中度的問題上，台積電一家公司就占據台灣股市總市值約40%，並為台灣GDP成長貢獻了約4個百分點。哈斯麥斯認為，這種高度仰賴單一企業的經濟結構長期而言「不可持續」。

台灣同時還面臨其他長期結構挑戰：約五分之一的人口已超過65歲，加速邁向高齡化社會；在能源方面，石油高度依賴進口，缺水問題也持續困擾國內供應鏈。

兩岸緊張局勢增添地緣政治風險

除了內部結構隱憂，兩岸之間長期存在的緊張態勢，也為台灣以科技出口為核心的成長模式增添了難以迴避的地緣政治不確定性。哈斯麥斯最後示警，若AI熱潮最終走向降溫、甚至反噬台灣經濟，再疊加上結構失衡等問題，這些壓力有可能逐漸累積，最終對台灣社會內部的選民態度乃至政治格局產生深遠影響。

 
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