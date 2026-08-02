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日29歲AV女優自爆：初夜「獻給出道作」！0經驗上場　下體超痛

▲▼29歲AV女優自爆：初夜「獻給出道作」！0經驗上場　下體痛爆（圖／IG／jinguji_nao_official）

▲神宮寺表示，在拍片之前自己從未有過性經驗。（圖／IG／jinguji_nao_official）

記者王佩翊／編譯

日本29歲現役人氣AV女優神宮寺奈緒（神宮寺ナオ）日前在節目上驚爆，自己在出道前竟是從未有過性行為，真正的「初夜」是在拍攝作品的攝影棚現場。更令人震驚的是，她透露自己在完成第一次錄影後「痛到不行」，但隔天立刻找了陌生路人再做一次，震撼言論讓現場主持群嚇到倒吸一口氣。

初夜竟是拍AV！神宮寺奈緒自爆「想試試＋缺錢」才報名

神宮寺奈緒日前登上由搞笑組合「紐約」與「再見青春之光」主持的綜藝節目《愛之鬣狗6》（愛のハイエナ6）。節目中公開了她作為AV女優剛出道時的青澀照片，主持人好奇問她當初是否是被星探挖掘，神宮寺奈緒則大方承認是自己主動報名的。

談到報名原因，神宮寺奈緒直言，「單純是因為缺錢，而且當時我完全沒有性經驗，對異性產生了一點興趣。」這番話讓主持人森田哲矢驚呼，「所以妳的初體驗是在工作現場？」

神宮寺奈緒則淡定回應，「是的，就是工作。」她也坦言，第一次「真的非常痛」。

「第一次痛爆」隔天秒找路人連結！背後奇葩心理曝光

更讓現場所有人震驚的是，當森田問到拍攝結束後的私生活時，神宮寺奈緒竟笑著坦承，「拍完出道作的隔天，我就跟路人發生關係了。」這番驚人的舉動讓整間攝影棚的主持人瞬間嚇壞。

主持人屋敷裕政忍不住追問，「明明前一天拍片還那麼痛，為什麼隔天還要再去？」神宮寺奈緒則透露了自己的心情，「因為那種痛感只有當下才有不是嗎？所以想說趁著那時候再感受一次。」

聽聞如此奇特的理由，森田忍不住大笑喊道：「她是想回味那個痛感啊！」屋敷也佩服地表示，「這想法真的太特別了！」節目內容播出後，立刻引發廣大網友的熱烈討論。

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