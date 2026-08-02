沙國王儲致電川普！關切大規模空襲伊朗計畫　籲美降溫

▲美國總統川普與沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普1日晚間宣布暫緩攻擊伊朗。不過這項消息公布之前，沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）1日與川普通話，對川普發動大規模攻擊伊朗的新一輪打擊計畫表達關切，敦促川普降低情勢緊張，避免發動打擊。

CNN、Axios報導，沙烏地阿拉伯是美國在該地區最重要的盟友之一，儘管過去5個月局勢時有緊張，但沙國在戰爭爆發以來的數個關鍵時刻，對川普的伊朗政策發揮影響力。

多名知情人士透露，穆罕默德．沙爾曼1日致電川普期間重申沙國希望局勢降溫，並對可能對伊朗發動打擊的計畫表達關切。美國一名官員指出，沙國除了表達關切，也要求對行動計畫提供更明確的說明。另一名知情人士則提到，穆罕默德．沙爾曼在通話中敦促川普降低情勢緊張，避免發動打擊。

沙國防長會晤川普范斯 多國籲美伊降溫

回顧近期外交動態，川普近期與沙烏地阿拉伯國防部長哈立德（Khalid bin Salman）會面。據悉這場會面是在沙國防長會見美國副總統范斯（Vance）後臨時加入的行程，他當時向范斯表示，沙烏地阿拉伯傾向與伊朗降低緊張情勢。

值得注意的是，儘管美國與沙國才剛聯手打擊伊拉克境內親伊朗民兵，沙方仍傳達出希望降溫的訊息。知情人士稱，這些會面旨在傳達穆罕默德．沙爾曼對這場伊朗戰爭及區域整體局勢的看法。除沙烏地阿拉伯之外，卡達、阿拉伯聯合大公國、土耳其及巴基斯坦在內的其他區域國家，也正敦促美國與伊朗降低緊張情勢。