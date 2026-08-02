華盛頓州緊急狀態！野火狂燒25萬英畝　數千人撤離

▲美國華盛頓州野火至今延燒逾25萬英畝土地。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

美國華盛頓州發生野火災情，至今已延燒逾25萬英畝土地，在東部大城斯波坎（Spokane）迅速蔓延，數千人緊急撤離。華盛頓州州長佛格森（Bob Ferguson）1日宣布全州進入緊急狀態並實施禁火令。

路透、美聯社報導，華盛頓州目前約有4000名人力正在對抗10多起野火，目前尚未傳出與野火相關傷亡，約有6萬人無電可用。華盛頓州州長佛格森指出，週末期間的強風與高溫將使滅火行動更加困難，「我們州正面臨多起野火同時發生的嚴峻情勢」。

約有23萬人口的斯波坎正面臨Old Trails野火的威脅，延燒面積已達3000英畝，威脅約4000棟建築。截至當地1日下午3時半，已有約200戶民宅撤離，但由於涵蓋範圍廣大，預計撤離人數還會持續增加。市內部分重要設施已疏散，包括汙水處理廠、廢棄物轉能源發電廠，以及退伍軍人醫院等。

華州首席林務官蓋斯勒（George Geissler）稱，斯波坎所面臨的野火災情是華盛頓州5起主要複合火場之一，其中規模最大的是位於州東北部的Kaiser Canyon野火，延燒面積約13.4萬英畝。華盛頓州公共土地專員厄普格羅夫（Dave Upthegrove）稱，今年夏天全州累計燒毀面積高達45萬英畝，「這很不尋常……我們看到整個華盛頓州的火勢都在蔓延」。

官員透露，除了國民兵投入救災外，另有10多個州的消防人力前來支援。