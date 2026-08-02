　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點

俄28歲辣模「屍體塞行李箱」遇害！生前甜蜜牽手兇嫌　監視器曝

▲▼28歲辣模「屍體塞行李箱」遇害！生前甜蜜牽手兇嫌　監視器曝光。（圖／翻攝自X）

▲圖爾科娃在塞爾維亞遭一名土耳其男子殺害棄屍。（圖／翻攝自X）

記者王佩翊／編譯

塞爾維亞發生一起行李箱藏屍命案，一名來自俄羅斯的28歲知名人體彩繪模特兒，在塞爾維亞旅遊期間突然失蹤，6天後竟被發現遺體遭折疊塞入行李箱中、拋屍於運河。警方調閱監視器發現，女子在遇害前24小時還與一名土耳其籍男子十指緊扣、笑容滿面地走入公寓，隔天對方便獨自拖著沉重的行李箱出門。該名男子則是在企圖潛逃出境時於機場落網。

▲▼28歲辣模「屍體塞行李箱」遇害！生前甜蜜牽手兇嫌　監視器曝光。（圖／翻攝自X）

▲死者被拍到生前曾與兇嫌手牽手走入公寓。（圖／翻攝自X）

生前24小時十指緊扣！監視器驚見男嫌「拖重行李箱」離開

根據《太陽報》報導，死者證實為來自俄羅斯聖彼得堡的28歲模特兒柳德米拉·圖爾科娃（Lyudmila Turkova）。她日前前往塞爾維亞進行為期兩周的假期，不料卻突然與家人失聯。

執法部門調閱監視器發現，圖爾科娃最後一次現身是在7月25日凌晨5時30分，當時她與一名身穿黑色T恤的男子手牽手、臉上帶著燦爛笑容走向位於博爾查（Borca）的一間公寓，兩人看起來十分親密。

僅僅過了24小時，到了26日清晨6時56分，監視器卻拍到該名男子獨自一人拉著一個用布料包裹、看起來極為沉重的行李箱離開公寓。警方研判，圖爾科娃就是在26日凌晨於公寓內慘遭殺害，隨後遺體被硬生生塞進行李箱中丟棄。

▲▼28歲辣模「屍體塞行李箱」遇害！生前甜蜜牽手兇嫌　監視器曝光。（圖／翻攝自X）

▲嫌犯最終在機場被逮。（圖／翻攝自X）

運河驚見神秘物體！警犬搜出遺體 土耳其男機場落網

當地居民於7月30日晚間在貝爾格勒西北部的維澤利運河（Vizelj canal）發現一個可疑的漂浮物體因此緊急報警。警方與搜救隊趕抵現場，經由搜救犬協助，確認箱內裝有一具嚴重腐爛的女性遺體，證實正是失蹤多日的圖爾科娃。

塞爾維亞內政部隨後展開地毯式追緝，迅速鎖定監視器中的黑色T恤男子，證實為一名2001年出生、現年25歲的土耳其籍男子。警方最終在貝爾格勒尼古拉·特斯拉機場（Belgrade's Nikola Tesla Airport）將正準備搭機逃離塞爾維亞的嫌犯逮捕。

「要去夜店見朋友」成最後遺言！法醫緊急剖驗死因

據了解，圖爾科娃過去曾擔任酒吧調酒師及人體彩繪模特兒。她在失蹤前給母親發送的最後一條訊息中提到，自己打算去塞爾維亞首都的一家夜店「與朋友聚會」，沒想到竟就此與家人天人永隔。

當地警方表示，目前尚未公開圖爾科娃的具體致死原因，遺體已緊急送往法醫研究所進行解剖，全案正朝謀殺方向深入調查中。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
李多慧瘦到「肋骨現形、腿細一圈」　粉絲驚：大腿不見了
29票一面倒！　郭智輝白忙一場
劉在錫中斷錄影！衝銀行繳9200萬天價稅款　網讚爆
HAHABABY家庭日如期舉辦！　蔡阿嘎、二伯後續動作備受關
快訊／棒協迎來首位女理事長！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

27歲風俗妹沉迷牛郎「月入50萬不夠花」！榨乾55歲富商　棄屍琵琶湖

車內飆47度！1歲男童被媽媽遺忘「獨留車上」　活活熱死

破紀錄！南韓梁山市飆42.5度　破朝鮮半島122年來最高溫

俄飛彈爆炸「立陶宛使館受損」！基輔遭狂轟9死　愛國者飛彈沒了

台灣AI晶片對美出口爆炸性成長！　專家：川普恐要求重談貿易協議

日29歲AV女優自爆：初夜「獻給出道作」！0經驗上場　下體超痛

沙國王儲致電川普！關切大規模空襲伊朗計畫　籲美降溫

華盛頓州緊急狀態！野火狂燒25萬英畝　數千人撤離

紐時：伊朗「下一盤大棋」密謀擴大戰事　逼川普付出代價

俄28歲辣模「屍體塞行李箱」遇害！生前甜蜜牽手兇嫌　監視器曝

恐怖畫面！互力精密化學爆炸起火...警消急喊：緊閉門窗

3月才許願「進軍大巨蛋」！Apink不到5個月圓夢　恩地感性謝粉絲

新竹工業區廠房起火！焦黑濃煙狂竄　現場傳爆炸聲響

恐怖情人借80萬騙投資！賭娛樂城輸光被分手　埋伏砍殺前女友

胡宇威心疼陳庭妮「獨自產檢」 炫耀女兒像自己：Mini我

狗狗小手狂抓求抱抱　被肌肉男生雙手扛起放懷裡XD

豬隊友！妻吵架暴怒扯方向盤「害自撞翻車」　警到場一驗揪夫毒駕

黃偉哲嗆「深偽佛地魔」　蔣萬安：為何用國家暴力箝制言論自由？

輸贏不能決定但態度可以！　周天成無緣挑戰歷史承諾再站起來

「像主管拿蠟筆毀掉整天努力」　魔鷹神比喻爭議判決挫敗感

27歲風俗妹沉迷牛郎「月入50萬不夠花」！榨乾55歲富商　棄屍琵琶湖

車內飆47度！1歲男童被媽媽遺忘「獨留車上」　活活熱死

破紀錄！南韓梁山市飆42.5度　破朝鮮半島122年來最高溫

俄飛彈爆炸「立陶宛使館受損」！基輔遭狂轟9死　愛國者飛彈沒了

台灣AI晶片對美出口爆炸性成長！　專家：川普恐要求重談貿易協議

日29歲AV女優自爆：初夜「獻給出道作」！0經驗上場　下體超痛

沙國王儲致電川普！關切大規模空襲伊朗計畫　籲美降溫

華盛頓州緊急狀態！野火狂燒25萬英畝　數千人撤離

紐時：伊朗「下一盤大棋」密謀擴大戰事　逼川普付出代價

俄28歲辣模「屍體塞行李箱」遇害！生前甜蜜牽手兇嫌　監視器曝

太子集團「幕後大哥」胡小偉被捕　遣送美國

27歲風俗妹沉迷牛郎「月入50萬不夠花」！榨乾55歲富商　棄屍琵琶湖

嘉義水上民宅凌晨起火！1樓燃燒濃煙狂竄　消防急破門救出命危2人

李多慧瘦到「肋骨現形、腿細一圈」！粉絲敲碗：還我蜜大腿

車內飆47度！1歲男童被媽媽遺忘「獨留車上」　活活熱死

宋少卿舞台劇演出途中「突下台討酒」　一看觀眾…竟是大咖影后！

快訊／海神本土禁區悍將震撼退役　港都之子唐維傑獲續約

台南青春專案熱血開打　黃偉哲勉青少年健康快樂過暑假

沈伯洋酸蔣萬安唯一優點「長得帥」　藍議員：格局非常沒水準

29票一面倒！周玲妏成棒協首位女掌門　郭智輝白忙一場

青龍獎／金宇彬炙熱眼神狂盯申敏兒　李光洙一旁起鬨..被他阻止XD

國際熱門新聞

快訊／Netflix登山明星證實罹難！

快訊／川普宣布取消攻擊伊朗！

360萬人追看史上最長航線　飛24小時沒落地

6萬移民搶灘驚全球！西班牙轟歐盟自私

紐約驚現「鯊魚哥吉拉」　專家疑核變怪物

日曝氣象廳「白海豚最靠近台灣」時間點

美In-N-Out漢堡店爆槍擊案！　釀3死2傷

泰國驚爆5死連環命案！俄羅斯姊弟遭埋屍

全美狂讚16歲救生英雄！本人首度現身

22歲女網紅全裸逛莫斯科！下場曝光

美軍準備在中東降落！　最新影像公開

川普動手伊朗威脅報復鄰國　美示警：公民應考慮離開中東

大麥克指數40年「台灣全球第2便宜」　經濟學人：非匯率預測工具

29歲AV女優自爆：初夜「獻給出道作」！

更多熱門

相關新聞

中華隊狂勝55分、22日與中國爭首金

中華隊狂勝55分、22日與中國爭首金

2026年ISF世界中學生籃球錦標賽於塞爾維亞茲拉蒂博爾（Zlatibor）火熱展開。中華女子代表隊在4強準決賽中展現極致的團隊默契與強悍火力，靠著主將張雨曈狂飆全場最高23分、許語珊挹注14分，最終以87比32痛擊土耳其，狂勝對手55分。這場歷史性的大勝，不僅讓中華隊史無前例首度闖入冠軍金牌戰，更刷新了過去在2019年創下的隊史最佳第4名紀錄。

武契奇參觀小米汽車工廠手一攤「我買不起」 雷軍：定價23.35萬

武契奇參觀小米汽車工廠手一攤「我買不起」 雷軍：定價23.35萬

武契奇訪中激動「熱淚盈眶」 習近平親授外交最高榮譽「友誼勳章」

武契奇訪中激動「熱淚盈眶」 習近平親授外交最高榮譽「友誼勳章」

海神簽塞爾維亞國手　賽克維奇加盟

海神簽塞爾維亞國手　賽克維奇加盟

約基奇空砍33分！塞爾維亞爆冷出局

約基奇空砍33分！塞爾維亞爆冷出局

關鍵字：

行李箱藏屍塞爾維亞俄羅斯模特運河棄屍機場落網

讀者迴響

熱門新聞

白海豚路徑南修　鯨魚將生成「被拖出來吃掉」

強颱白海豚游很快　最新路徑變了

快訊／Netflix登山明星證實罹難！

道奇賽後爆震撼交易　山本由伸驚呆

息影12年「神獸級AV女優」近況曝！老司機獻祝福

估有雙颱「鯨魚將被吃掉」　白海豚侵台機率曝

張穎穎宣戰馬筱梅！再挖3000張私照+31秒出軌音檔

大谷堅持拿回第24轟　背後原因曝光

快訊／川普宣布取消攻擊伊朗！

LINE冒新功能「置頂5天」台灣人崩潰

電梯堵門毆女...反遭「騎乘暴打」遭起底

彰化媳「遭公公性侵懷孕」含恨亡　法院還公道

楊晨熙爸以為長痔瘡「結果確診直腸癌」！

小禎深夜怒了！

曾馨瑩內耗全紀錄　職業小三欺負「首富夫人」

更多

最夯影音

更多
恐怖畫面！互力精密化學爆炸起火...警消急喊：緊閉門窗

恐怖畫面！互力精密化學爆炸起火...警消急喊：緊閉門窗
3月才許願「進軍大巨蛋」！Apink不到5個月圓夢　恩地感性謝粉絲

3月才許願「進軍大巨蛋」！Apink不到5個月圓夢　恩地感性謝粉絲

新竹工業區廠房起火！焦黑濃煙狂竄　現場傳爆炸聲響

新竹工業區廠房起火！焦黑濃煙狂竄　現場傳爆炸聲響

恐怖情人借80萬騙投資！賭娛樂城輸光被分手　埋伏砍殺前女友

恐怖情人借80萬騙投資！賭娛樂城輸光被分手　埋伏砍殺前女友

胡宇威心疼陳庭妮「獨自產檢」 炫耀女兒像自己：Mini我

胡宇威心疼陳庭妮「獨自產檢」 炫耀女兒像自己：Mini我

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

看新聞抽WBC限定商品！

看新聞抽WBC限定商品！

即日起至8/23止，下載新聞雲APP，天天看新聞，抽「台灣金孫」古林睿煬背號短 T。

抽！OSAUMU GOODS門票

抽！OSAUMU GOODS門票

即日起至8/26止，下載新聞雲APP，天天簽到抽《OSAUMU GOODS》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面