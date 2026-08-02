俄28歲辣模「屍體塞行李箱」遇害！生前甜蜜牽手兇嫌　監視器曝

▲圖爾科娃在塞爾維亞遭一名土耳其男子殺害棄屍。（圖／翻攝自X）

記者王佩翊／編譯

塞爾維亞發生一起行李箱藏屍命案，一名來自俄羅斯的28歲知名人體彩繪模特兒，在塞爾維亞旅遊期間突然失蹤，6天後竟被發現遺體遭折疊塞入行李箱中、拋屍於運河。警方調閱監視器發現，女子在遇害前24小時還與一名土耳其籍男子十指緊扣、笑容滿面地走入公寓，隔天對方便獨自拖著沉重的行李箱出門。該名男子則是在企圖潛逃出境時於機場落網。

▲死者被拍到生前曾與兇嫌手牽手走入公寓。（圖／翻攝自X）



生前24小時十指緊扣！監視器驚見男嫌「拖重行李箱」離開

根據《太陽報》報導，死者證實為來自俄羅斯聖彼得堡的28歲模特兒柳德米拉·圖爾科娃（Lyudmila Turkova）。她日前前往塞爾維亞進行為期兩周的假期，不料卻突然與家人失聯。

執法部門調閱監視器發現，圖爾科娃最後一次現身是在7月25日凌晨5時30分，當時她與一名身穿黑色T恤的男子手牽手、臉上帶著燦爛笑容走向位於博爾查（Borca）的一間公寓，兩人看起來十分親密。

僅僅過了24小時，到了26日清晨6時56分，監視器卻拍到該名男子獨自一人拉著一個用布料包裹、看起來極為沉重的行李箱離開公寓。警方研判，圖爾科娃就是在26日凌晨於公寓內慘遭殺害，隨後遺體被硬生生塞進行李箱中丟棄。

▲嫌犯最終在機場被逮。（圖／翻攝自X）



運河驚見神秘物體！警犬搜出遺體 土耳其男機場落網

當地居民於7月30日晚間在貝爾格勒西北部的維澤利運河（Vizelj canal）發現一個可疑的漂浮物體因此緊急報警。警方與搜救隊趕抵現場，經由搜救犬協助，確認箱內裝有一具嚴重腐爛的女性遺體，證實正是失蹤多日的圖爾科娃。

塞爾維亞內政部隨後展開地毯式追緝，迅速鎖定監視器中的黑色T恤男子，證實為一名2001年出生、現年25歲的土耳其籍男子。警方最終在貝爾格勒尼古拉·特斯拉機場（Belgrade's Nikola Tesla Airport）將正準備搭機逃離塞爾維亞的嫌犯逮捕。

「要去夜店見朋友」成最後遺言！法醫緊急剖驗死因

據了解，圖爾科娃過去曾擔任酒吧調酒師及人體彩繪模特兒。她在失蹤前給母親發送的最後一條訊息中提到，自己打算去塞爾維亞首都的一家夜店「與朋友聚會」，沒想到竟就此與家人天人永隔。

當地警方表示，目前尚未公開圖爾科娃的具體致死原因，遺體已緊急送往法醫研究所進行解剖，全案正朝謀殺方向深入調查中。