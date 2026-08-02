紐時：伊朗「下一盤大棋」密謀擴大戰事　逼川普付出代價

▲圖為伊朗國旗。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美伊中東戰火延燒，無人機攻擊讓沙烏地阿拉伯全球最大煉油設施冒出濃煙，天然氣運輸船在埃及蘇伊士運河附近港口起火，飛彈也飛向約旦一處駐有美軍的基地。這是伊朗趁短暫停火期間所秘密擬定的計畫，即升高美國總統川普所須付出的戰爭代價。

伊朗暗中擬定計畫 精心計算的棋局

紐約時報報導，伊朗及其代理民兵組織企圖打擊美國盟友、擾亂全球市場，並迫使美國停止對伊斯蘭共和國的軍事行動。伊朗高階官員透露，這一連串攻擊屬於今年春季停火期間祕密擬定的分階段計畫，一旦美國加強攻勢，便動用伊朗盟友升高攻擊行動，目標是盡可能讓川普付出最大代價。

伊朗境內研究區域民兵議題的分析師拉赫馬蒂（Mehdi Rahmati）也說，「我們正在下一盤宏大棋局，這些民兵是伊朗手中的棋子，會在正確的時間與地點被精心調動，以發揮最大效果」。

這些代理部隊各自懷有不同盤算，並非單純是德黑蘭的傀儡，伊朗對它們的協調與掌控程度也不一，但這些組織仍在對抗美國與以色列上有著共同立場。其中，葉門青年運動被視為自主性最高的組織，真主黨與伊朗協調最密切，伊拉克什葉派民兵組織則介於兩者之間。

伊朗首席談判代表的高級顧問穆罕默迪（Mahdi Mohammadi）直言，「衝突的規則正在改變並被重新書寫，我們正在戰爭中創造新的條件與平台。戰線正從不同方向增加，它們當然是彼此協調，但各自獨立行動。一個擁有新成員的新抵抗軸心正在形成」。

聖城軍出動 反擊避免與美以直接衝突

負責扶植代理民兵的對外行動部門「聖城軍」（Quds Force）高階指揮官，與真主黨、青年運動及伊拉克什葉派武裝團體指揮官舉行視訊會議，聖城軍指揮官與顧問也在當地與各民兵組織密切合作，協助填補真主黨因與以色列戰事重創而出現的空缺，同時進駐什葉派民兵於伊拉克的基地。

分析人士指出，除了向駐有美軍的基地發射飛彈與無人機外，這些攻擊都經過精心計算，避免與美軍或以色列軍隊發生直接衝突，以免招致對伊朗本身的強烈報復。點燃沙烏地煉油設施火勢一事，雖將沙國捲入戰事，但沙國回應鎖定的是被控發動攻擊的伊拉克民兵，而非伊朗本身。

分析人士指出，伊朗動員代理部隊有多重考量，首要目標是限制該地區石油出口，在美國期中選舉前推高美國國內油價，同時削減美國阿拉伯盟友的收入。同時德黑蘭認為，嚴重的經濟損害可能讓鄰國更願意在伊朗企圖掌控荷莫茲海峽全部通行權一事上讓步。

除了戰略考量，這場行動亦帶有意識形態色彩。在敘利亞阿塞德政權倒台、哈瑪斯戰力大減後，伊朗代理人網絡遭受嚴重打擊。皇家國際事務研究所副研究員哈蒂卜（Lina Khatib）表示，代理人參戰是為了拚命維持對抗美以的地位。

儘管各民兵組織發動攻擊的理由各不相同，這些組織都認為川普與阿拉伯盟友不願走上戰爭之路，這正好給了德黑蘭與其代理部隊可乘之機。學者奧斯托瓦爾（Afshon Ostovar）稱，「他們看到了時機，聞到了血腥味，正乘勢進逼」。