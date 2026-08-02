惡狼男護士性侵「精神科女病患」！　潛逃多年被引渡回英國

▲英國一名男護士涉嫌性侵女病患。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

英國倫敦一名男性護理師涉嫌於2000年代在東倫敦的醫院內，與一名正在接受精神疾病治療的女病患發生非法性行為。該名男子案發後前往加勒比海島國巴貝多（Barbados），日前終於被引渡回英國，並於1日首度出庭受審。

趁女患者住院伸魔爪！男護士濫用職權

根據法庭文件指出，現年56歲的男被告傑森·福特（Jason Forde），於2000年代任職於東倫敦哈克尼（Hackney）的霍默頓醫院（Homerton Hospital）。當時他利用照顧患者的職務之便，在醫院內與一名正因精神障礙接受治療的女病患發生性關係。

福特在東倫敦自治市照顧該名女子時，甚至還與她進行了其他非法性行為。

福特不久後離開英國，長期藏匿於加勒比海島國巴貝多，隨後在英國政府與當地執法部門合作下，成功將其逮捕並啟動引渡程序。

灰運動服狼狽出庭！法院裁定繼續羈押

福特於7月31日搭機抵達倫敦希斯洛機場（Heathrow Airport），隨即被警方逮捕，並於8月1日被押解至威斯敏斯特地方法院（Westminster Magistrates’ Court）出庭。

無固定居所的福特身穿灰色運動服、戴著眼鏡登上前台，僅向法官確認了自己的姓名與基本身份資訊。在簡短的庭訊過程中，法院並未要求他對指控進行答辯。

法官最終裁定將福特繼續還押候審，全案預計將於8月25日移交至伍德格林皇冠法院（Wood Green Crown Court）進一步審理。

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