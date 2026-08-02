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驅逐艦短缺！美將領警告五角大廈：難以保護以色列

▲▼ 美國歐洲司令部司令格林克維奇（Alexus Grynkewich）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國歐洲司令部司令格林克維奇。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美軍駐歐洲最高將領、歐洲司令部司令格林克維奇（Alexus Grynkewich）私下警告五角大廈，他沒有足夠海軍兵力繼續保護以色列免受伊朗彈道飛彈攻擊。這項警告顯示伊朗戰爭正持續給美軍帶來壓力。

驅逐艦短缺　美伊戰事持續5個月

華盛頓郵報報導，根據格林克維奇發出的書面通知，若無法再獲得一艘海軍驅逐艦，他將被迫優先選擇保衛美國本土，而非以色列。美國國防官員透露，格林克維奇的通知與過往軍方高階將領在察覺特定風險、需要華府考量因應時的溝通模式一致。

對此，五角大廈拒絕置評，美國歐洲司令部也未回覆置評請求，以色列駐華府大使館發言人則未能聯繫上。

這起警告正值美伊衝突邁入第5個月的敏感時刻，作戰強度也使美軍關鍵防禦性武器庫存吃緊。海軍尤其承受龐大壓力，川普政府下令對伊朗港口實施封鎖，以回應伊朗封閉荷莫茲海峽的舉動。這場對峙已阻礙中東石油及其他商品經由該水道運輸，衝擊全球經濟。

美驅逐艦長年助以色列防空　攔截飛彈

多年來，部署在地中海東部的美國海軍驅逐艦一直是以色列防禦體系重要一環。這些配備強大雷達與多種飛彈系統的艦艇，不僅曾擊落伊朗朝以色列發射的飛彈，也曾攔截葉門青年運動（又譯胡塞）發射的飛彈。

歐洲司令部在此任務中扮演核心角色，負責協調地中海地區軍事行動；同時，其兵力也須隨時因應俄羅斯可能對北約（NATO）所保護領土發動的入侵，而俄羅斯彈道飛彈同樣具備打擊美國本土的能力。

目前海軍有5艘驅逐艦從美軍位在西班牙羅塔（Rota）的港口部署，五角大廈官員表示，預計今年稍晚將有第6艘抵達駐紮。但由於伊朗戰爭的作戰節奏，艦艇維修保養問題累積，使格林克維奇面臨的處境更加複雜。

先前報導稱，五角大廈在戰爭初期進行的評估顯示，美軍在保護以色列免受伊朗彈道飛彈攻擊的行動中，承擔最主要的責任。評估發現，包括終端高空區域防禦系統（THAAD）以及自地中海東部發射的海軍攔截飛彈在內的美製武器，使用頻率遠高於以色列本身的防空武器系統。

多艘軍艦部署地中海、阿拉伯海、紅海

美國官員表示，截至7月31日，保羅伊格內修斯號（USS Paul Ignatius）與羅斯福號（USS Roosevelt）2艘驅逐艦停駐於地中海；另有3艘驅逐艦停靠在羅塔，分別是阿利伯克號（USS Arleigh Burke）、巴爾克利號（USS Bulkeley）與奧斯卡奧斯汀號（USS Oscar Austin）。

在更靠近伊朗的阿拉伯海則部署龐大艦隊，包括2艘航空母艦布希號（USS George H.W. Bush）與亞伯拉罕林肯號（USS Abraham Lincoln）以及至少15艘其他艦艇，其中11艘為驅逐艦。這支艦隊一直是川普政府對伊朗港口實施封鎖行動的核心力量，同時也參與「自由計畫」的行動協助保護通過爭議水域荷莫茲海峽的船隻安全。

岡薩雷斯號驅逐艦（USS Gonzalez）則是部署在紅海。葉門青年運動一直試圖在該海域實施商船封鎖行動，藉此加劇美國及其區域盟友所承受的經濟壓力。美國關鍵夥伴沙烏地阿拉伯則致力於組建軍事聯盟以遏制長期敵對的青年運動勢力，確保航行自由。

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