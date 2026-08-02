俄飛彈爆炸「立陶宛使館受損」！基輔遭狂轟9死　愛國者飛彈沒了

▲圖為烏克蘭基輔。（圖／路透）
記者詹雅婷／綜合報導
俄羅斯1日對烏克蘭首都基輔發動大規模飛彈襲擊，造成至少9人死亡、逾30人受傷，許多民眾受困房屋瓦礫堆下，就連立陶宛大使館也遭到波及。這是俄羅斯在48小時內發動的第二波大規模空襲，在俄軍發射的27枚彈道飛彈之中，只有1枚遭攔截擊落，民眾甚至來不及逃往防空洞。
警報剛響起就聽見爆炸 居民受困
CNN、基輔獨立報報導，俄軍總計發射35枚飛彈（含27枚彈道飛彈）與185架無人機，基輔傳來陣陣震耳欲聾的爆炸聲，敵對攻勢一波波來襲，鎖定目標包括住宅大樓、倉庫、停車場等，造成建築物受損坍塌，多處起火，且有人受困。
倖存居民西諾夫斯卡（Lidiia Synovska）直言，「防空警報一響，我們幾乎立刻聽到爆炸聲。接著又是一聲，然後再一聲」，根本沒時間避難。
飛彈爆炸！使館建築受損 立陶宛譴責
俄羅斯的軍事行動甚至波及立陶宛大使館，其中一枚飛彈在使館附近爆炸，造成建築受損，但所幸無人員傷亡。
立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）發聲譴責，「這再次提醒我們，俄羅斯恐怖行徑毫無底線。而烏克蘭捍衛的不只是自己的人民，更是整個歐洲的安全」，呼籲烏克蘭盟友提供更先進的防空系統，拯救更多性命。
只攔到1枚彈道飛彈 烏軍愛國者防空庫存見底
烏克蘭國家緊急服務機構（DSNS）表示，至今已確認至少9人死亡。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）透過社群媒體發文表示，總計有18棟住宅、一所學校、立陶宛駐烏大使館與部分基礎設施受損。
面對俄軍攻勢，烏軍僅攔截154架無人機與2枚飛彈，其中一枚飛彈是彈道飛彈。澤倫斯基稱，「今晚只有1枚彈道飛彈被擊落，原因很簡單——已經沒有愛國者防空系統攔截彈了」。
整個2026年春夏期間，俄羅斯不斷以彈道飛彈狂轟基輔。莫斯科的新戰術就是試圖癱瘓烏克蘭早已緊繃的防空系統，並對住宅區與文化遺址造成毀滅性破壞。
面對俄軍極速的鋯石飛彈（Zircons）與伊斯坎德爾飛彈（Iskanders），彈道飛彈的攻擊不僅更加致命，加上烏克蘭的「愛國者」攔截彈庫存見底，防禦處境更加艱難。
Since last night, response efforts have been underway in Kyiv and the surrounding region following Russia’s strike. There were numerous fires across the city. Seven districts were affected, and, as usual, the Russians struck ordinary residential buildings. Eighteen residential… pic.twitter.com/Fr8Jb4AEys— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 1, 2026
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