俄飛彈爆炸「立陶宛使館受損」！基輔遭狂轟9死　愛國者飛彈沒了

▲圖為烏克蘭基輔。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯1日對烏克蘭首都基輔發動大規模飛彈襲擊，造成至少9人死亡、逾30人受傷，許多民眾受困房屋瓦礫堆下，就連立陶宛大使館也遭到波及。這是俄羅斯在48小時內發動的第二波大規模空襲，在俄軍發射的27枚彈道飛彈之中，只有1枚遭攔截擊落，民眾甚至來不及逃往防空洞。

警報剛響起就聽見爆炸 居民受困

CNN、基輔獨立報報導，俄軍總計發射35枚飛彈（含27枚彈道飛彈）與185架無人機，基輔傳來陣陣震耳欲聾的爆炸聲，敵對攻勢一波波來襲，鎖定目標包括住宅大樓、倉庫、停車場等，造成建築物受損坍塌，多處起火，且有人受困。

倖存居民西諾夫斯卡（Lidiia Synovska）直言，「防空警報一響，我們幾乎立刻聽到爆炸聲。接著又是一聲，然後再一聲」，根本沒時間避難。

飛彈爆炸！使館建築受損 立陶宛譴責

俄羅斯的軍事行動甚至波及立陶宛大使館，其中一枚飛彈在使館附近爆炸，造成建築受損，但所幸無人員傷亡。

立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）發聲譴責，「這再次提醒我們，俄羅斯恐怖行徑毫無底線。而烏克蘭捍衛的不只是自己的人民，更是整個歐洲的安全」，呼籲烏克蘭盟友提供更先進的防空系統，拯救更多性命。

只攔到1枚彈道飛彈 烏軍愛國者防空庫存見底

烏克蘭國家緊急服務機構（DSNS）表示，至今已確認至少9人死亡。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）透過社群媒體發文表示，總計有18棟住宅、一所學校、立陶宛駐烏大使館與部分基礎設施受損。

面對俄軍攻勢，烏軍僅攔截154架無人機與2枚飛彈，其中一枚飛彈是彈道飛彈。澤倫斯基稱，「今晚只有1枚彈道飛彈被擊落，原因很簡單——已經沒有愛國者防空系統攔截彈了」。

整個2026年春夏期間，俄羅斯不斷以彈道飛彈狂轟基輔。莫斯科的新戰術就是試圖癱瘓烏克蘭早已緊繃的防空系統，並對住宅區與文化遺址造成毀滅性破壞。

面對俄軍極速的鋯石飛彈（Zircons）與伊斯坎德爾飛彈（Iskanders），彈道飛彈的攻擊不僅更加致命，加上烏克蘭的「愛國者」攔截彈庫存見底，防禦處境更加艱難。