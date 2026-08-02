伊朗重磅警告！若美攻擊將毀中東油氣設施　點名4國

▲伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普放話最快在本周末對伊朗恢復軍事打擊，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）警告，伊朗將對美國任何進一步的侵略予以強力回應。另外，伊朗官員也警告，若美國持續發出威脅並對伊朗實施海上封鎖，德黑蘭將強化封鎖荷莫茲海峽，同時封鎖其他海峽及咽喉要道。

伊朗放話摧毀中東油氣設施 報復不限波灣地區

CNN、半島電視台、路透等報導，伊朗外長阿拉奇1日分別與土耳其外長費丹（Hakan Fidan）、巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾（Asim Munir）通話，警告伊朗將對美國的任何冒險行動給出對等回應。

此外，阿拉奇也和沙烏地阿拉伯外長費瑟（Prince Faisal bin Farhan）通話，稱若美國、以色列或區域其他國家採取任何侵略行動，伊朗將採取果斷且相稱的回應。

伊朗努爾新聞網（Nournews）指出，如果美國攻擊伊朗能源基礎設施，伊朗將攻擊中東油氣設施，並點名沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國的油田及卡達和以色列的天然氣田，揚言「一切都將被燒成灰燼」。

伊朗國會國家安全委員會發言人雷札伊（Ebrahim Rezaei）也稱，無論攻擊源自何處，德黑蘭都將予以回應，「我們對敵方任何潛在攻擊的回應，將不僅限於波斯灣地區；我們將對所有敵方基地以及攻擊發起地展開反擊，無論攻擊來自何方。」

▲圖為伊朗國旗。（圖／達志影像／美聯社）

不只荷莫茲！ 伊朗威脅關閉其他海峽要道

在此之際，伊朗最高國家安全委員會（SNSC）秘書左加德（Mohammad-Bagher Zolghadr）也表示，稱如果美國持續發出威脅並對伊朗實施海上封鎖，德黑蘭將加強封鎖荷莫茲海峽。

左加德稱，「美國政權繼續實施海上封鎖和戰爭行為，將進一步收緊荷莫茲海峽的封鎖，並關閉其他海峽和咽喉要道。全球經濟、能源市場和美國選民將付出代價」。

自美國與以色列2月28日開戰後，伊朗隨即封鎖曾承載全球約20%石油與天然氣的荷莫茲海峽。封鎖至今已逾5個月，大幅擾亂供應並推升油價。伊朗在葉門的盟友青年運動（又譯胡塞）上月宣布封鎖沙烏地阿拉伯在紅海的航運，使轉道當地的航運再受打擊。