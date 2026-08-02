熊本地震奪38命！9226災民擠避難所　3851建築毀損、4.6萬戶停水

▲目前仍有近萬名災民被安置於避難所。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本熊本縣日前爆發規模7.1的強烈地震，熊本縣政府2日上午9時30分召開災害對策本部會議時宣布，縣內因地震死亡的人數已攀升至38人，其中也包含正在調查是否相關的死亡案例。目前熊本縣內仍有210處避難所，安置9226名受災民眾。由於災區持續面臨酷暑高溫，當局正緊急強化避難所的防中暑措施。

熊本縣政府2日公布最新災情數據，累計死亡人數達38人，其中因地震死亡的有35人，因地震導致原有疾病或傷勢惡化死亡的有1人，另外有2人仍在調查死因是否與地震有直接關係。

▲消防人員在搜救任務中稍作休息。（圖／路透）

住宅毀損突破3600棟！縣府警告：災害規模恐急遽擴大

根據熊本縣政府統計，截至目前為止，全縣住宅共181棟建築全毀、20棟幾乎全毀、225棟半毀、1679棟部分破損，此外還有1746棟建築物正在調查毀損程度，共3851棟。

熊本縣政府坦言，由於部分重災區的調查工作尚未完全展開，預計未來住宅受損數據還會大幅攀升。此外，斷水狀況依然嚴峻，截至2日上午7時半為止，仍有約4萬6800戶無水可用，另有1590戶停電。

▲熊本將迎來高溫，當局已準備好移動式冷氣以防避難所災民中暑。（圖／路透）



避難所高溫恐爆中暑潮！縣府緊急派「移動式冷氣」搶救

熊本縣預計近期仍將持續出現高溫，為了防止避難所內發生中暑病例，熊本縣政府已指示加快部署移動式冷氣，並同步增加飲用水的供應量，全力保障災民的健康。

在觀測到震度7強烈搖晃的熊本縣冰川町，為了掌握避難居民的健康狀況並維護治安，當地的消防團自地震隔天的7月29日開始，每晚展開夜間巡邏。