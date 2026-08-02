美國準備出手？CH-47直升機降落中東　最新照片公開

記者詹雅婷／綜合報導

美國中央司令部（U.S. Central Command）1日公布一張照片，顯示美軍一架CH-47契努克（Chinook）直升機正準備降落在中東某處未公開地點。

▲美軍一架CH-47契努克直升機準備降落在中東地區。（圖／翻攝自X@CENTCOM）

中央司令部表示，契努克是一款雙旋翼直升機，設計用於在各種環境中運送人員、裝備與補給物資。中央司令部在代號「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）中扮演主導角色，該行動已於2月28日對伊朗發動，至今持續154天。

這張照片發布的時間點正值美國駐約旦大使館、美國駐以色列大使館以及美國駐阿拉伯聯合大公國使團（U.S.Mission to the United Arab Emirates）相繼發布安全警示之際，提醒美國公民考量伊朗衝突持續延燒，應考慮離開中東地區。

此前，美國總統川普7月31日在內閣會議表示將恢復對伊朗的軍事打擊，最快可能於本周末展開新一輪攻勢，而且行動恐持續數日。