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白海豚將貫穿沖繩！最靠近台灣時間點曝　日本氣象廳最新預測

▲▼白海豚可能貫穿沖繩！最靠近台灣時間點曝　日本氣象廳最新預測。（圖／日本氣象廳）

▲白海豚一路往西北西方向移動，預計將貫穿沖繩。（圖／日本氣象廳）

記者王佩翊／編譯

日本氣象廳2日發布最新颱風警報，今年第13號颱風「白海豚（Dolphin）」目前已達到「非常強烈」等級，正以每小時約25公里的速度向西北西方向移動。氣象廳預測，海豚颱風將維持強烈勢力一路西進，預計於7日正面直擊沖繩地區與台灣北部海面一帶，隨後路徑可能往東北轉，不排除於8月9日至10日的三連休假期期間直撲九州地方，提醒赴日民眾密切注意最新氣象動態。

維持「非常強烈」勢力西進！最大陣風每秒65公尺相當於17級風

根據日本氣象廳2日上午9時的最新觀測資料顯示，白海豚目前位於南鳥島近海（北緯22.6度、東經153.7度），正以時速25公里的速度往西北西方向移動，中心氣壓為940百帕，近中心最大風速為每秒45公尺，瞬間最大風速更高達每秒65公尺。

氣象廳預測，白海豚在未來數日內將持續維持「非常強烈」的強度，4日上午3時抵達小笠原近海，5日上午3點移動至日本南方海面。

7日恐正面直擊沖繩！週末大轉彎「強襲九州」

根據氣象廳2日早晨發布的預報顯示，7日凌晨3時的預報中心位置已將沖繩區域完全包圍。屆時白海豚預計仍將維持中心氣壓950百帕、瞬間最大風速每秒55公尺的「強烈勢力」直擊沖繩，當地恐將面臨狂風暴雨。儘管強度雖然減弱，但暴風半徑仍大，預估7、8日可能趨向東海或台灣北部海面一帶，路徑不確定性仍大。

根據最新氣象預測模型顯示，白海豚在7日前後穿越沖繩地區後，會在東海上空轉向東北，並於8月9日至10日接近九州地方。

小笠原諸島嚴防暴風巨浪！東日本至西日本太平洋側警戒

受颱風逼近影響，小笠原諸島自3日起海面浪高將顯著上升，4日更需嚴防暴風與長浪掀起的大浪。此外，從東日本到西日本的太平洋沿岸，在3日至4日間也需提高警覺，注意伴隨湧浪而來的巨浪。

 
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