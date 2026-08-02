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綁匪信件爆「她已死」！美主播母失蹤半年　警公開恐怖勒索信

綁匪信件爆「她已死」！美國知名主播母失蹤半年　警方公開恐怖勒索信

▲美國節目主持人莎凡娜的84歲母親南希（Nancy Guthrie）今年初在亞利桑那州圖森住家遭人綁架。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

美國《Today》節目主持人莎凡娜（Savannah Guthrie）的84歲母親南希（Nancy Guthrie），今年初在亞利桑那州圖森（Tucson）住家遭人綁架，至今已失蹤半年仍下落不明。為加速偵辦，皮馬郡警長辦公室（Pima County Sheriff's Department）近日首度公開2封寄給當地媒體的勒索信，希望藉由信件內容及文字特徵，尋求民眾協助辨識嫌犯身分。

美國Abc News報導，警方表示，2封勒索信均已經過部分遮蔽處理，但仍保留重要內容。調查人員指出，信件中使用的遣詞用字、句法結構及語言習慣具有明顯個人特色，不僅有助分析寫信者的心理狀態與犯案動機，也可能讓熟識對方的人認出其寫作風格，因此決定對外公開，希望取得更多關鍵線索。

根據警方說明，第1封勒索信於2月2日寄到圖森當地CBS電視台KOLD-TV，收件人寫的是莎凡娜。信中宣稱，「我們抓走了妳的母親南希，她目前安全，但十分害怕。」綁匪要求家屬支付數百萬美元等值的比特幣作為贖金，並揚言若未如期付款，「她將會被殺害」。

警方指出，信件中還提及多項只有曾進入屋內者才可能知道的細節，包括南希床邊擺放的智慧手錶，以及住家後院損壞的照明燈，顯示嫌犯可能曾進入被害人住所，增加案件調查的重要性。

第2封勒索信則於2月6日寄出，收件人改為葛思里一家。信中聲稱南希已經死亡，並寫道「她如今已長眠於大自然中」。信件還表示，嫌犯「沒有完全了解她的身體狀況」，並聲稱「從未打算傷害她，她是在遭帶走後不久過世」。

信件最後甚至向家屬道歉，寫道「無論你們做什麼，都無法改變結果。我們希望你們知道這一點，也希望你們能找到平靜。」不過，警方目前仍未證實信中內容是否屬實，南希至今仍列為失蹤人口，案件仍持續偵辦中。

在警方公開勒索信後，莎凡娜於社群平台發文，再次向外界喊話，希望民眾提供任何可能線索。她表示，半年來家人每天都努力振作，因為那正是母親一直教導他們的人生態度，但失去親人的煎熬從未減少。

莎凡娜寫道，「每天醒來，我們都努力堅強、繼續生活，但請不要誤會，我們的心早已支離破碎。」她同時懇求外界協助，「我們真的很絕望，需要有人站出來。一定有人知道什麼、懷疑什麼，或認得勒索信上的筆跡與文字風格。」

她也提醒，目前警方提供的懸賞金仍然有效，民眾可透過匿名方式提供情報。最後她向母親深情喊話，「我們永遠不會停止尋找答案，也永遠不會放棄希望。我們會一直祈禱、相信這個世界仍有善良的人。拜託大家，請幫助我們，把媽媽帶回家。」

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