紐約驚現3.65公尺「鯊魚哥吉拉」　專家疑核變怪物！檢驗結果出爐

▲美國附近海域出現一頭巨型短鰭灰鯖鮫（mako shark），被海洋生物專家封為「鯊魚哥吉拉」（Sharkzilla）（示意圖非當事鯊魚／Pixabay）

圖文／CTWANT

美國紐約蒙托克（Montauk）附近海域近日出現一頭體長近12英呎（約3.65公尺）的巨型短鰭灰鯖鮫（mako shark），因其接連攻擊座頭鯨、灰海豹及大型鮪魚，並留下深達數十公分的巨型咬痕，被海洋生物專家封為「鯊魚哥吉拉」（Sharkzilla）。這起事件不僅引發各界對巨型海洋掠食者重返紐約海岸線的熱議，更一度傳出該鯊魚是否因當地沉積數萬桶核廢料而發生基因突變的驚人猜測。

根據外媒《紐約郵報》報導，探索頻道（Discovery Channel）著名節目「鯊魚週」（Shark Week）最新播出的內容，海洋科學家奧康奈爾（Craig O'Connell）在調查中發現，一頭座頭鯨身上留有深達2英呎（約61公分）的巨大咬痕，以及一隻灰海豹遭撕裂22英吋（約56公分）的傷口，甚至有一隻重達400磅（約181公斤）的巨型鮪魚也難逃慘劇。種種異常傷痕顯示，該海域正存在著一頭獵殺能力極強的頂級掠食者，很快證實兇手是一頭罕見的巨型短鰭灰鯖鮫。

調查過程中，奧康奈爾曾提出一項大膽假說，懷疑該巨鯊的異常體型與凶猛習性可能與基因突變有關。由於美方曾於1960年代在附近的哈德遜海底峽谷（Hudson Canyon）傾倒約1.5萬桶核廢料，且後續檢測發現桶身普遍滲漏，專家一度擔憂放射性物質可能影響海洋生態，進而造就出體型更龐大、速度更快且極具殺傷力的突變超級掠食者。

為了釐清真相，研究團隊發起追捕行動，試圖對該頭巨鯊進行標記並採集組織樣本進行輻射檢驗；最終的組織化驗結果顯示，這頭「鯊魚哥吉拉」體內並無任何放射性物質殘留，證實牠並非基因突變怪物。專家進一步分析指出，這頭巨鯊極可能是一頭處於懷孕狀態的母短鰭灰鯖鮫，為了撫育體內發育中的幼鯊，才展現出異常驚人的捕食頻率與獵殺攻擊力。

這項研究結果不僅破解了核突變疑雲，更揭示了紐約蒙托克海域生態的重大轉變。專家透露，該海域過去曾是巨型鯊魚的棲息地，但在過度捕撈後沉寂多年；如今種種跡象表明，紐約沿海已重新成為短鰭鯊的重要繁殖與育幼場，大型掠食者的回歸象徵著當地海洋生態系統的復甦，同時也提醒海上作業與遊憩民眾需提高警覺。

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