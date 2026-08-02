美In-N-Out漢堡店爆槍擊案！　釀3死2傷

▲愛達荷州雙瀑城發生槍擊案。（圖／翻攝Ｘ）



記者張靖榕／綜合報導

美國愛達荷州雙瀑城（Twin Falls）一間In-N-Out漢堡店附近1日下午發生槍擊案，至少造成3人死亡、2人受傷，警方正持續追緝嫌犯。

CNN報導，雙瀑城公共資訊官帕默（Josh Palmer）表示，槍擊造成至少3人喪命、2人受傷，但未透露傷者狀況及嫌犯身分。

愛達荷州檢察長拉布拉多（Raúl Labrador）在社群平台X表示，警方、州警、消防及救護人員仍在現場搜尋嫌犯，並呼籲外界為受害者及第一線人員祈禱。

雙瀑城警察局也發布警告，要求居民及遊客避開案發區域，附近道路及跨越蛇河峽谷（Snake River Canyon）的主要通道佩林橋（Perrine Bridge）已全面封閉，以利警方執行勤務。

警方表示，待掌握更多資訊後將對外公布案情，並呼籲民眾遵從執法人員指示，若發現可疑活動立即通報。

案發地點位於雙瀑城北側商業區，周邊聚集飯店、連鎖商店及餐廳，是當地最繁忙的商業地帶之一。愛達荷州聯邦參議員克雷波（Mike Crapo）及眾議員辛普森（Mike Simpson）也表示，正密切關注事件發展，並感謝第一線救援人員迅速應變。