秘魯觀賞納茲卡線小飛機墜毀　13人罹難

#ÚLTIMO |13 PERSONAS HABRÍAN FALLECIDO TRAS ACCIDENTE DE AVIONETA EN NAZCA— Marco Antonio Barrueto Chavez (@MarcoAn42551200) August 1, 2026
Una avioneta turística sufrió un accidente en la ciudad de Nazca, generando una rápida movilización de los equipos de emergencia y de las autoridades competentes. pic.twitter.com/GfEv8dOLwv
記者張靖榕／綜合報導
秘魯警方1日表示，一架載運遊客前往欣賞南部著名考古遺址納茲卡線（Nazca Lines）的小型飛機墜毀，至少造成13人罹難。
▲秘魯小飛機失事釀13人罹難。（圖／翻攝X）
法新社報導，警方表示，飛機自皮斯科（Pisco）機場起飛後，於當地時間下午1時許墜毀。皮斯科位於秘魯首都利馬南方約240公里。
警官安德拉德（Jorge Andrade）表示，機上11名乘客及2名機組人員全數罹難，依事故嚴重程度研判，應無人生還，目前已尋獲4具遺體，但尚未公布罹難者身分。
事故原因目前仍不明，秘魯民航局已著手展開調查。
當地媒體公布的畫面顯示，消防與警方正在散落焦黑殘骸的失事現場搜救。
路透社報導，地方政府表示，失事飛機隸屬秘魯航空公司Aerodiana，截至目前該公司尚未回應置評請求。
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