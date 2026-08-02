大麥克指數40年「台灣全球第2便宜」　經濟學人：非匯率預測工具

▲經濟學人最新「大麥克指數」顯示，台灣的大麥克售價比美國便宜了60%。（圖／業者提供）



記者張靖榕／綜合報導

英國《經濟學人》雜誌推出的「大麥克指數」今年滿40周年。最新數據顯示，若非印尼盾貶值，台灣的大麥克將是全球最便宜，這點也反映出新台幣相對美元被低估逾60%，實際上合理匯率可能為1美元兌12.51元新台幣。

台灣單點一份大麥克售價78元，約合2.42美元，遠低於美國的6.22美元。依購買力平價推算，新台幣合理匯率約為1美元兌12.51元，與周五收盤的32.3元相比低估逾60%；瑞士大麥克售價9.04美元，全球最高，瑞郎則被認為高估約45%。

《經濟學人》以大麥克指數作為封面故事。作者考克斯（Simon Cox）接受MarketWatch訪問時表示，瑞郎確實偏高、新台幣偏低，但大麥克指數無法用來預測未來匯率走勢，貨幣偏離購買力平價的情況可能持續多年。

大麥克指數由《經濟學人》前經濟編輯伍道爾（Pam Woodall）於1986年提出，以全球配方相近的大麥克作為衡量各國貨幣是否高估或低估的指標。雖然後來曾有星巴克拿鐵、蘋果iPhone及IKEA書櫃等類似指標，但大麥克指數仍沿用至今。

報導也指出，各國大麥克價格差異不全由匯率造成，還受到牛肉、租金及人事成本等因素影響。最新排名顯示，亞洲貨幣普遍偏低，其中日圓、人民幣及韓元低估情況尤為明顯。