莫斯科市中心餐廳爆炸3死21傷　俄指遭炸彈攻擊

An explosion tore through the Balzi Rossi restaurant on Kudrinskaya Square in central Moscow on Saturday evening (Aug 1), killing 3 and injuring 15, per Russia's Interior Ministry. The restaurant — in a Stalin-era skyscraper, known for hosting the elite — had been closed for a… pic.twitter.com/uThlelt5h7 — The Informant (@theinformant_x) August 1, 2026





記者張靖榕／綜合報導

俄羅斯首都莫斯科1日晚間一間高級餐廳外發生爆炸，至少造成3人死亡、15人受傷。警方已封鎖現場展開調查；俄國營媒體引述官員說法，爆炸起源於一枚簡易爆炸裝置，3名死者中包含攜帶炸彈的女子。

▲俄羅斯市中心餐廳爆炸。（圖／翻攝X）



路透社報導，爆炸發生於當地時間晚間8時左右，地點位於莫斯科庫德林斯卡亞廣場（Kudrinskaya Square）一棟史達林時代摩天大樓1樓餐廳的戶外露臺附近。

警方表示，傷者傷勢輕重不一，調查人員與救援人員已進駐現場處理。俄羅斯國營電視台推測，爆炸可能由瓦斯罐引發，但路透社無法證實。

國營俄羅斯新聞社（RIA）引述全國反恐委員會（NAC）表示，一枚簡易爆炸裝置在莫斯科庫德林斯卡亞廣場（Kudrinskaya Square）的高級義大利餐廳Balzi Rossi引爆，至少導致21人受傷。

全國反恐委員會指出，爆炸中的3位死者分別是一名試圖攜帶簡易爆炸裝置進入餐廳的身分不明女子、一名保全及一名顧客。

該餐廳官網顯示，因舉辦私人活動，當天暫停對外營業。