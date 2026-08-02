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中國海警又出沒台灣海域　美國務院批破壞穩定

▲中國海警船。（圖為此前中國海警船闖金門海域遭我海巡驅離／海巡署金馬澎分署提供）

▲中國海警船。（圖為此前中國海警船闖金門海域遭我海巡驅離／海巡署金馬澎分署提供）

記者張靖榕／綜合報導

中國海警本周宣稱在台灣以東海域展開常態化執法巡查，持續對台施壓。美國國務院1日表示，持續關切中國相關行動，並指出台灣已和平管轄相關海域逾70年，中國片面主張管轄權只會升高區域緊張，呼籲北京停止對台施壓。

中國對台灰色地帶侵擾持續之際，美國在台協會（AIT）日前公開美國海岸防衛隊與台灣海巡署海上編隊航行畫面，強調雙方在海事安全等領域的合作。

中國海警隨後於7月31日宣稱，秀山艦編隊在台灣以東海域「依法開展常態化執法巡查」。海巡署則派遣台北艦等艦艇全程監控，並嚴正駁斥中國「假執法、真擴權」的說法。

美國國務院一名發言人1日透過電子郵件回覆中央社表示，美方持續關切中國海警在台灣以東海域的行動，認為相關舉措高度破壞區域穩定。

發言人指出，台灣已和平管轄相關海域超過70年，中國主張對該海域擁有管轄權，只會加劇緊張局勢，也有違中國宣稱希望和平解決爭議的立場，「我們敦促北京停止對台施壓，轉而與台灣民選當局進行有意義的對話。」

海巡署則表示，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，中國企圖透過灰色地帶衝突，營造對金門及周邊海域具有管轄權的錯誤印象。

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