　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點

全美狂讚16歲英雄救生員！本人現身了「還原巨浪救童」：不能放手

▲▼美國16歲少年救生員萊德（Ryder Williams）衝進巨浪，成功救回遭急流捲走的10歲男童，英勇事蹟感動全美。（圖／翻攝自Facebook／California State Parks、Instagram／Scott Vander Dussen）

▲美國16歲少年救生員萊德衝進巨浪，成功救回遭急流捲走的10歲男童，英勇事蹟感動全美。（圖／翻攝自Facebook／California State Parks、Instagram／Scott Vander Dussen）

記者董美琪／綜合報導

美國加州一名年僅16歲的少年救生員，在驚濤駭浪中奮力救回一名10歲男童，英勇事蹟近日引發全美關注，美國總統川普（Donald Trump）更表示，將邀請他前往白宮接受一項平民榮譽。事件曝光後，這名少年首度公開還原救援過程，坦言當時腦中只有一個念頭：「我絕對不能放開那個孩子。」

16歲英雄現身還原當時情況

根據《紐約郵報》（New York Post）報導，事件發生於7月26日，加州聖塔克魯茲（Santa Cruz）的西布萊特州立海灘（Seabright State Beach）。16歲季節性救生員萊德威廉斯（Ryder Williams）今年才剛加入加州州立公園（California State Parks）救生員團隊，當天在2號瞭望塔附近執勤時，發現10歲男童納撒尼爾（Nathaniel Rai）原本在僅及腳踝深的淺水區玩水，卻因一陣強浪失去重心，瞬間被急流捲向外海。

萊德第一時間透過無線電通報後，立刻丟下無線電及太陽眼鏡，帶著救生浮標衝入海中。不過當時浪況十分惡劣，他一度無法順利替男童套上救生浮標，對方也因接連遭海浪拍打，逐漸失去力氣，整個人癱軟在海中。

萊德回憶，當時他只能死命抓住男童，心裡不斷告訴自己：「他快要溺水了，我絕對不能讓這件事發生。」就在他苦撐之際，另一名救生員亞倫博嫩（Aaron Bohnen）及時趕到加入救援，兩人合力將男童帶回岸邊。

他也透露，救援期間有不少熱心民眾試圖跳入海中幫忙，但他擔心現場變得更加危險，立即大聲要求所有人返回岸上，以免增加救援難度，避免演變成更多人受困的情況。

救回男童後　回瞭望塔繼續值勤

男童上岸後，兩名救生員立即取來醫療包進行初步檢查，確認生命徵象穩定、身體狀況無礙後，萊德竟沒有休息，而是直接返回瞭望塔，繼續完成當天剩餘勤務。

談到這次驚險救援，萊德表示，很慶幸能平安把孩子送回家人身邊，「這就是我的工作，也是我熱愛的工作。」他也特別感謝每天與他並肩守護海灘的救生員，強調類似救援其實幾乎天天都在上演。

加州州立公園近日也公開這起救援影片，希望藉由真實案例提醒民眾重視水域安全，遵守救生員指示，並選擇有救生員駐守的海灘戲水，以降低意外風險，同時也向所有第一線救生員表達感謝，肯定他們每天守護遊客生命安全的付出。

▼當天救援驚險畫面以及本人受訪。（影片來源／Instagram／Scott Vander Dussen）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
白海豚最新路徑南修　鯨魚將生成「被拖出來吃掉」180度大迴轉
Netflix登山明星　證實罹難！
黃崇仁心肺衰竭離世　醫揭「累、腫、喘」3大警訊

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

義大利火山區4.7地震釀21傷！建築倒塌、汽車遭活埋

全美狂讚16歲英雄救生員！本人現身了「還原巨浪救童」：不能放手

360萬人追看史上最長航線　飛24小時沒落地「橫跨3大洲」看2次日出

泰國埋屍案連環爆！俄羅斯姊弟遇害　再牽出3具遺體

快訊／Netflix登山傳奇罹難！征服14座世界高峰…雪崩後尋獲遺體

美國務院AI簡報翻車！「非洲地圖全標錯」畫面瘋傳全球看傻

6萬移民搶灘畫面震驚全球！西班牙怒轟歐盟「太自私」增至67死

熊本AEON宣布結束搜救！最終確認7死「全是商場員工」

少年股神結婚前夕出大事！基金慘賠67%道歉：讓你們失望了

拒絕全民買單！阿根廷總統：政府做不好　總統、部長、議員全停薪

恐怖畫面！互力精密化學爆炸起火...警消急喊：緊閉門窗

新竹工業區廠房起火！焦黑濃煙狂竄　現場傳爆炸聲響

恐怖情人借80萬騙投資！賭娛樂城輸光被分手　埋伏砍殺前女友

3月才許願「進軍大巨蛋」！Apink不到5個月圓夢　恩地感性謝粉絲

胡宇威心疼陳庭妮「獨自產檢」 炫耀女兒像自己：Mini我

豬隊友！妻吵架暴怒扯方向盤「害自撞翻車」　警到場一驗揪夫毒駕

黃偉哲嗆「深偽佛地魔」　蔣萬安：為何用國家暴力箝制言論自由？

8批致癌苦茶油全來自這裡！源春製油廠開放退貨　嘉檢分案調查

「像主管拿蠟筆毀掉整天努力」　魔鷹神比喻爭議判決挫敗感

沈玉琳猛虧潘若迪：骨灰沖馬桶　他無奈附和「想跟老保母阿蓮合葬」

義大利火山區4.7地震釀21傷！建築倒塌、汽車遭活埋

全美狂讚16歲英雄救生員！本人現身了「還原巨浪救童」：不能放手

360萬人追看史上最長航線　飛24小時沒落地「橫跨3大洲」看2次日出

泰國埋屍案連環爆！俄羅斯姊弟遇害　再牽出3具遺體

快訊／Netflix登山傳奇罹難！征服14座世界高峰…雪崩後尋獲遺體

美國務院AI簡報翻車！「非洲地圖全標錯」畫面瘋傳全球看傻

6萬移民搶灘畫面震驚全球！西班牙怒轟歐盟「太自私」增至67死

熊本AEON宣布結束搜救！最終確認7死「全是商場員工」

少年股神結婚前夕出大事！基金慘賠67%道歉：讓你們失望了

拒絕全民買單！阿根廷總統：政府做不好　總統、部長、議員全停薪

陸女醫「10級美顏證件照」爆紅　全網笑瘋：沒掛號病就好了

義大利火山區4.7地震釀21傷！建築倒塌、汽車遭活埋

高中生考完試天天躺著「滑手機5小時」　半個月後突然無法走路

LINE冒新功能「置頂5天」台灣人崩潰：到底怎關？　官方說法曝

屋頂光電新制急轉彎！　住宅、店舖先不用裝

專訪／辣翻大巨蛋竟是第一次！Mika曝性感尺度　下次合體彭彭走不同路線

電梯堵門毆女...反遭「騎乘暴打」！竟是抖音網紅假人設全崩壞

台糖5月就反應苯駢芘超標！拒收不合格原料油　涉及油品無外流

爸爸才退休被毒駕「拖行撞死」　兒到場認出安全帽怒：要鞭刑

父親節優惠！8/8-10壽星免費玩水陸樂園　小人國2人888元

昆凌4歲愛女傳語音幫打氣 　奶音喊：我今天很愛妳喔♥

國際熱門新聞

快訊／Netflix登山明星證實罹難！

6萬移民搶灘驚全球！西班牙轟歐盟自私

360萬人追看史上最長航線　飛24小時沒落地

全美狂讚16歲救生英雄！本人首度現身

6萬難民湧西班牙飛地　踩踏、溺水釀57

22歲女網紅全裸逛莫斯科！下場曝光

泰國驚爆5死連環命案！俄羅斯姊弟遭埋屍

少年股神結婚前夕出大事！基金慘賠67%

華裔媳婦砍死婆婆　245刀幾乎肢解

被移民包圍　西班牙女子「發抖爆哭」

美國務院AI簡報翻車！非洲地圖全標錯

熊本AEON宣布結束搜救！7死全是商場員工

義大利火山區4.7地震21人傷！汽車遭埋

阿根廷政府做不好　含總統高官全停薪

更多熱門

相關新聞

天花板出現一雙眼　裸男躲夾層偷窺　

天花板出現一雙眼　裸男躲夾層偷窺　

美國加州弗雷斯諾市（Fresno）發生離奇案件，一位民眾捐血時感覺到異樣目光，最後竟發現是一名赤裸男子躲在天花板夾層中偷窺。

即／瑞芳潛水意外！49歲男溺水送醫不治

即／瑞芳潛水意外！49歲男溺水送醫不治

新北77歲翁海岸游泳疑體力不支溺水！送醫搶救不治

新北77歲翁海岸游泳疑體力不支溺水！送醫搶救不治

澎湖1男村長捕魚溺水　被救起已無呼吸心跳

澎湖1男村長捕魚溺水　被救起已無呼吸心跳

會游泳不代表不會溺水　建立風險辨識觀念才是關鍵

會游泳不代表不會溺水　建立風險辨識觀念才是關鍵

關鍵字：

救生員海上救援加州溺水

讀者迴響

熱門新聞

白海豚路徑南修　鯨魚將生成「被拖出來吃掉」

快訊／Netflix登山明星證實罹難！

北市聯醫護理師墜樓　和平院區：緊急救治中

「台灣可能在射程內」白海豚3次換眼更強增肥

借80萬騙投資賭光被分手　埋伏砍前女友

曾馨瑩內耗全紀錄　職業小三欺負「首富夫人」

直擊／街頭藝人唱一半⋯韓大咖歌王突襲現身！信義區免費唱1小時

快訊／今彩539頭獎「狂開5注」！

深圳驚見巨嬰鬧事　正妹暴走脫剩內衣褲

直派偉俊遭前女友狠撕後首露面發聲

「糖尿病名醫」驚傳癌逝！　家屬悲痛發文　曾公開給病友的一封信

6萬移民搶灘驚全球！西班牙轟歐盟自私

黃氏兄弟瑋瑋慘遭劈腿！　超渣對話曝光

李多慧圓夢「終於在台灣買車」！

360萬人追看史上最長航線　飛24小時沒落地

更多

最夯影音

更多
恐怖畫面！互力精密化學爆炸起火...警消急喊：緊閉門窗

恐怖畫面！互力精密化學爆炸起火...警消急喊：緊閉門窗
新竹工業區廠房起火！焦黑濃煙狂竄　現場傳爆炸聲響

新竹工業區廠房起火！焦黑濃煙狂竄　現場傳爆炸聲響

恐怖情人借80萬騙投資！賭娛樂城輸光被分手　埋伏砍殺前女友

恐怖情人借80萬騙投資！賭娛樂城輸光被分手　埋伏砍殺前女友

3月才許願「進軍大巨蛋」！Apink不到5個月圓夢　恩地感性謝粉絲

3月才許願「進軍大巨蛋」！Apink不到5個月圓夢　恩地感性謝粉絲

胡宇威心疼陳庭妮「獨自產檢」 炫耀女兒像自己：Mini我

胡宇威心疼陳庭妮「獨自產檢」 炫耀女兒像自己：Mini我

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

看新聞抽WBC限定商品！

看新聞抽WBC限定商品！

即日起至8/23止，下載新聞雲APP，天天看新聞，抽「台灣金孫」古林睿煬背號短 T。

抽！OSAUMU GOODS門票

抽！OSAUMU GOODS門票

即日起至8/26止，下載新聞雲APP，天天簽到抽《OSAUMU GOODS》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面