全美狂讚16歲英雄救生員！本人現身了「還原巨浪救童」：不能放手

▲美國16歲少年救生員萊德衝進巨浪，成功救回遭急流捲走的10歲男童，英勇事蹟感動全美。（圖／翻攝自Facebook／California State Parks、Instagram／Scott Vander Dussen）



記者董美琪／綜合報導

美國加州一名年僅16歲的少年救生員，在驚濤駭浪中奮力救回一名10歲男童，英勇事蹟近日引發全美關注，美國總統川普（Donald Trump）更表示，將邀請他前往白宮接受一項平民榮譽。事件曝光後，這名少年首度公開還原救援過程，坦言當時腦中只有一個念頭：「我絕對不能放開那個孩子。」

16歲英雄現身還原當時情況



根據《紐約郵報》（New York Post）報導，事件發生於7月26日，加州聖塔克魯茲（Santa Cruz）的西布萊特州立海灘（Seabright State Beach）。16歲季節性救生員萊德威廉斯（Ryder Williams）今年才剛加入加州州立公園（California State Parks）救生員團隊，當天在2號瞭望塔附近執勤時，發現10歲男童納撒尼爾（Nathaniel Rai）原本在僅及腳踝深的淺水區玩水，卻因一陣強浪失去重心，瞬間被急流捲向外海。

萊德第一時間透過無線電通報後，立刻丟下無線電及太陽眼鏡，帶著救生浮標衝入海中。不過當時浪況十分惡劣，他一度無法順利替男童套上救生浮標，對方也因接連遭海浪拍打，逐漸失去力氣，整個人癱軟在海中。

萊德回憶，當時他只能死命抓住男童，心裡不斷告訴自己：「他快要溺水了，我絕對不能讓這件事發生。」就在他苦撐之際，另一名救生員亞倫博嫩（Aaron Bohnen）及時趕到加入救援，兩人合力將男童帶回岸邊。

他也透露，救援期間有不少熱心民眾試圖跳入海中幫忙，但他擔心現場變得更加危險，立即大聲要求所有人返回岸上，以免增加救援難度，避免演變成更多人受困的情況。

救回男童後 回瞭望塔繼續值勤



男童上岸後，兩名救生員立即取來醫療包進行初步檢查，確認生命徵象穩定、身體狀況無礙後，萊德竟沒有休息，而是直接返回瞭望塔，繼續完成當天剩餘勤務。

談到這次驚險救援，萊德表示，很慶幸能平安把孩子送回家人身邊，「這就是我的工作，也是我熱愛的工作。」他也特別感謝每天與他並肩守護海灘的救生員，強調類似救援其實幾乎天天都在上演。

加州州立公園近日也公開這起救援影片，希望藉由真實案例提醒民眾重視水域安全，遵守救生員指示，並選擇有救生員駐守的海灘戲水，以降低意外風險，同時也向所有第一線救生員表達感謝，肯定他們每天守護遊客生命安全的付出。

▼當天救援驚險畫面以及本人受訪。（影片來源／Instagram／Scott Vander Dussen）