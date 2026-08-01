泰國埋屍案連環爆！俄羅斯姊弟遇害　再牽出3具遺體

▲俄羅斯姊弟在泰國春武里府失蹤後遇害，警方逮捕嫌犯後再挖出一家三口遺體。（圖／翻攝網路）



記者楊庭蒝／綜合報導

泰國春武里府一對失蹤多日的俄羅斯姊弟證實遇害，警方逮捕2名嫌犯後，循線在偏遠樹林尋獲姊弟遺體，並進一步發現2人疑似還涉及另一起一家三口命案。目前警方持續追緝另外2名涉案男子，泰國總理阿努廷也要求依法嚴懲凶嫌。

據《曼谷郵報》報導，死者為22歲的黛安娜．納齊莫娃（Diana Nazimova）與17歲弟弟羅曼．納齊莫夫（Roman Nazimov）。姊弟2人於2021年自俄羅斯移居泰國，與已在芭達雅定居多年的母親同住，日前在春武里府邦拉蒙縣失聯。

警方調查期間，在其中一名嫌犯親屬住處附近，發現姊弟使用的機車已遭拆解並掩埋，隨即展開跨府追緝，最後在沙繳府一處龍眼園逮捕43歲塔納（Thana Kerdthong）及39歲通猜（Thongchai Srinil）。

通猜供稱，案發當天他搭乘塔納的機車尾隨姊弟，雙方停車交談後不久便傳出2聲槍響。塔納事後要求他協助挖坑埋屍，並威脅若不配合，將對他的妻子及家人不利。通猜坦承協助棄屍，但辯稱當時吸食毒品、神智不清。

塔納則供稱，他開槍射殺羅曼，再將反抗的黛安娜毆打致死，犯案動機是搶奪姊弟的機車，並否認涉及性侵。警方在春武里府一處樹林尋獲2人遺體，初步發現男死者身上有槍傷，女死者則有遭攻擊痕跡，尚未發現性侵跡象。

案件隨後進一步擴大。2名嫌犯帶警方前往埋屍地點後，又供出另一處棄屍位置，警方再尋獲一家三口遺體。該家庭自7月7日起失蹤，警方研判另有綽號Ball及Fluke的2名男子涉案，目前仍在追緝中。

阿努廷表示，兩起命案不僅造成2名外國人及3名泰國人死亡，也嚴重損害泰國形象，已要求警方徹查並依法嚴懲涉案人士。

