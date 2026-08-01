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快訊／Netflix登山傳奇罹難！征服14座世界高峰…雪崩後尋獲遺體

▲▼世界知名登山家普爾加（Nirmal Purja）（圖／翻攝自Facebook／Nimsdai Purja﻿）

▲世界知名登山家普爾加（Nirmal Purja）。（圖／路透）

記者董美琪／綜合報導

Netflix紀錄片《勇闖世界14高峰：挑戰不可能》（14 Peaks）主角、知名登山家普爾加（Nirmal Purja）在巴基斯坦布洛德峰遭遇雪崩失聯後，搜救團隊已尋獲遺體，其所屬登山公司Elite Expeditions（菁英探險）證實噩耗，享年43歲。

根據最新外電消息，當地時間7月31日中午左右，普爾加率領10人登山隊挑戰海拔8047公尺的布洛德峰（Broad Peak，或譯布洛阿特峰）時，突遇雪崩。事故發生後，包括普爾加在內有多人失聯，經過連日搜尋，搜救人員已找到數名罹難者遺體。

▲▼世界知名登山家普爾加（Nirmal Purja）（圖／翻攝自Facebook／Nimsdai Purja﻿）

▲世界知名登山家普爾加（Nirmal Purja）（圖／翻攝自Facebook／Nimsdai Purja﻿）

出生於尼泊爾的普爾加，2003年加入英國陸軍（British Army），2009年進入英國皇家海軍特種部隊「特別舟艇中隊」（Special Boat Service，SBS）。退役後投身高山探險，以驚人的攀登紀錄「曾在2019年締造歷史，在短短六個多月內就成功登頂全球14座8000公尺以上的高峰」聞名全球，更因Netflix紀錄片《勇闖世界14高峰：挑戰不可能》打開知名度。

此前已確認罹難的登山者包括1名尼泊爾人、1名阿曼人、1名美國人，以及2名雪巴嚮導也在這場雪崩中不幸喪生，搜救工作仍在持續進行。

布洛德峰（Broad Peak）海拔8047公尺，是世界第12高峰，位於巴基斯坦喀喇崑崙山脈（Karakoram Range）。該山脈擁有全球14座8000公尺級高峰中的5座，長年吸引世界各地登山者前往挑戰，也被視為全球最具難度的高山探險區之一。

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