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360萬人追看史上最長航線　飛24小時沒落地「橫跨3大洲」看2次日出

▲▼360萬人追看史上最長航線　澳航墨爾本直飛法國土魯斯，飛24小時沒落地。（圖／翻攝澳航臉書）

▲澳航完成墨爾本直飛法國土魯斯，全程飛行24小時沒落地。（圖／翻攝澳航臉書，下同）

記者許力方／綜合報導

澳洲航空（Qantas）一架空中巴士A350客機日前完成超長程測試飛行，從澳洲墨爾本直飛法國土魯斯，全程不著陸飛行24小時24分鐘、航程2萬3075公里，號稱史上最長飛行，刷新商業客機最長紀錄，而澳航計畫將在明年10月起開辦全球最長雪梨至倫敦及紐約的航線。

24小時不落地　刷新商業客機最長飛行紀錄

這趟馬拉松式飛行是澳洲航空「日出計畫」（Project Sunrise）的一部分，目標是在不中途停靠的情況下，直接連結澳洲東岸與倫敦、紐約等主要城市。此次執飛的是經特殊改裝的A350-1000ULR超長程機型，預計最快自2027年投入雪梨至倫敦直飛航線。

空中巴士表示，該架客機加裝額外油箱，自墨爾本起飛後全程未降落補給，飛越太平洋與大西洋，橫跨三大洲和兩大洋，途中經歷了兩次日落和兩次日出，最後降落於法國西南部土魯斯的空中巴士工廠。空巴自2026年6月起，已針對這款機型展開為期兩個月的密集測試。

▲▼360萬人追看史上最長航線　澳航墨爾本直飛法國土魯斯，飛24小時沒落地。（圖／翻攝澳航臉書）

▲360萬人追看史上最長航線。

超越2005年紀錄　吸引逾360萬人追蹤

外界普遍認為，這次飛行已超越2005年波音777-200LR自香港飛往倫敦所創下22小時42分鐘的紀錄，成為商業航空史上飛行時間最長的一次航班。前一周，同一架飛機也曾由土魯斯飛往墨爾本，飛行時間超過19小時，作為系列測試的一環。

航班追蹤平台Flightradar24表示，這次測試飛行引發全球高度關注，超過360萬人在線追蹤飛機經加拿大向北飛行的航線，成為平台史上第二熱門的追蹤航班，僅次於2022年運送英國女王伊麗莎白二世靈柩返國的專機。

2027年投入營運　雪梨直飛倫敦約19至21小時

澳洲航空目前已訂購12架改裝版A350-1000ULR，新機型可額外搭載2萬公升燃油，配置238個座位，首架預定於2027年4月交機。

澳航希望藉由這批新機，將過去從澳洲飛往倫敦、曾需耗時5天、被稱為「袋鼠航線」的長途旅程，縮短為單次約19至21小時的不間斷飛行，實際飛行時間則將依航線安排及風向條件調整。公司也預計自2027年10月起，正式開通雪梨至倫敦每日直飛航班。

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