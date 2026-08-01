6萬移民搶灘畫面震驚全球！西班牙怒轟歐盟「太自私」增至67死

記者董美琪／綜合報導

大量移民近日持續自摩洛哥湧向西班牙位於北非的飛地休達（Ceuta），震撼畫面引發國際高度關注。西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）1日公開批評，部分歐洲聯盟（EU）成員國面對休達移民危機時採取的態度過於自私，並呼籲盡快召開歐盟內政部長會議，共同商討因應方案。同時，西班牙官方也將此次事件的死亡人數修正為67人。

▲在北非的西班牙飛地休達（Ceuta），大量移民徒步、游泳或乘船從摩洛哥湧入西班牙領土。（圖／路透，下同）

根據法新社報導，桑傑士在致函歐盟各國領袖時指出，在目前的國際局勢下，歐盟無法接受「自私、製造分裂且不合法」的應對方式。他也在信中要求27個成員國的內政部長盡速召開會議，協調後續措施。

▲西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）。（圖／路透）



面對不斷升高的移民壓力，法國宣布強化與西班牙接壤地區的邊境管制，並把部署的警察及憲兵人數增加至334人，約為原先的5倍。

另一方面，義大利則宣布，暫停與西班牙之間適用的申根（Schengen）免邊境檢查措施一個月，以防堵大量移民流動。

此外，部分歐洲國家曾提出暫停西班牙申根區成員資格的建議，但西班牙外交部長強調，申根區整體運作與完整性仍然受到保障，不會因此受到影響。

西班牙內政部長格蘭德-馬拉斯卡（Fernando Grande-Marlaska）表示，近日從摩洛哥跨越邊界進入休達（Ceuta）的移民潮，已造成至少67人喪命。

休達市長韋華斯（Juan Jesus Vivas）指出，短短數天內便有約6萬名移民湧入這座常住人口約8萬人的飛地，規模相當驚人。西班牙內政部則表示，截至目前已有超過4萬8000人被送返摩洛哥。

法新社記者今天上午在現場觀察到，仍留在休達的年輕移民，在西班牙軍警戒護下陸續返回摩洛哥。海岸步道沿線均有士兵戒備，只要有人停留過久，就會立即引導其離開邊境。