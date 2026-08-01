美國務院AI簡報翻車！「非洲地圖全標錯」畫面瘋傳全球看傻

▲巴西里約熱內盧舉行的全球會議上，美國國務院正在展示一張非洲地圖，但地圖上的國家標註有誤。（圖／路透）



記者董美琪／綜合報導

美國國務院近日在巴西舉辦的「2026年世界愛滋病大會」（AIDS 2026）進行簡報時，遭與會人士發現投影片中的非洲地圖出現重大錯誤，多個國家位置完全對不上，畫面被截圖後迅速在網路上流傳，引發熱烈討論。

《路透社》檢視當天簡報影片後證實，這張有問題的地圖出現在介紹美國新衛生合作協議的內容中，畫面上還可見由OpenAI生成的浮水印。對此，OpenAI回應，已著手調查相關情況。

AI生成地圖非洲多國位置錯誤



從畫面可見，駐有數百名美軍的奈及利亞（Nigeria），竟被標示在撒哈拉沙漠內陸；位於非洲東南部的莫三比克（Mozambique），則被移到非洲之角（Horn of Africa）；至於西非國家象牙海岸，也被放到非洲另一側，地理位置幾乎全面錯置。

美國國務院表示，將為這起事件承擔全部責任，並指出，該張投影片是活動開始前，一名團隊成員趕著修改簡報時所製作，因此發生錯誤。

國務院坦承趕工惹禍



這張地圖最初由愛滋病專家巴斯（Emily Bass）在個人Substack文章中公開，之後被轉貼到求職社群平台領英（LinkedIn），其中一篇貼文累積超過4萬次瀏覽，事件迅速延燒。

大西洋理事會（Atlantic Council）研究AI與地緣政治的研究員裴狄特（Matt Petit）也在社群平台發文批評，「製作並核准這張投影片的人，不但不了解非洲各國的位置，甚至沒有花時間查證內容。」

當天負責簡報的是美國國務院全球衛生安全與外交局資深官員葛拉漢（Jeff Graham），他同時主管「美國總統愛滋緊急救援計畫」（PEPFAR），截至目前並未回應媒體詢問。

國務院強調，雖然簡報中的地圖出現失誤，但整場會議的交流仍具建設性，也重申美方持續投入全球愛滋病防治工作，不會因此改變相關承諾。