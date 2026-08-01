　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點

少年股神結婚前夕出大事！基金慘賠67%道歉：讓你們失望了

▲前OpenAI研究員艾森勃納因高槓桿重押AI股失利，旗下基金7月大幅虧損。（圖／翻攝自X／@leopoldasch）

▲前OpenAI研究員艾森勃納因高槓桿重押AI股失利，旗下基金7月大幅虧損。（圖／翻攝自X／@leopoldasch）

記者楊庭蒝／綜合報導

AI概念股近期劇烈震盪，被矽谷投資圈稱為「AI預言家」的24歲前OpenAI研究員艾森勃納（Leopold Aschenbrenner），因以高槓桿重押AI相關股票，旗下避險基金Situational Awareness在7月慘虧67%，被迫將大部分上市股票部位出售給避險基金巨頭城堡投資（Citadel）。

據《華爾街日報》報導，艾森勃納過去曾任職OpenAI超級對齊團隊，旨在解決如何控制與引導比人類更聰明的「超級智慧」AI，確保其符合人類的價值觀與利益。他在離職後發表長達165頁的AI發展預測文章，並於2024年創立同名基金。基金一度憑藉AI行情迅速擴張，資產規模在7月初達到約450億美元。

然而，基金投資高度集中於少數AI、半導體及資料中心概念股，每1美元自有資金，還會借入3至4美元擴大部位。7月中旬AI股轉弱後，虧損遭槓桿放大，銀行陸續追繳保證金，迫使基金緊急尋求資金。

城堡投資隨後與艾森勃納展開談判，並於7月30日美股開盤前，收購基金大部分上市股票投資組合。不料AI股當天反彈，讓城堡投資取得可觀收益。

事件爆發時，艾森勃納正準備與Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei）的幕僚長巴爾維特（Avital Balwit）舉行婚禮。他在致投資人的信中坦言，「這個月，我們讓你們失望了」，並表示將調整投資組合及風險管理方式。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
黃氏兄弟瑋瑋慘遭劈腿！　超渣對話曝光
黃崇仁心肺衰竭離世　醫揭「累、腫、喘」3大警訊
手機狂追！「超多長輩淪陷」年輕人也認了：現在不想看真人
「糖尿病名醫」驚傳癌逝！　家屬悲痛發文

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美國務院AI簡報翻車！「非洲地圖全標錯」畫面瘋傳全球看傻

6萬移民搶灘畫面震驚全球！西班牙怒轟歐盟「太自私」增至67死

熊本AEON宣布結束搜救！最終確認7死「全是商場員工」

少年股神結婚前夕出大事！基金慘賠67%道歉：讓你們失望了

拒絕全民買單！阿根廷總統：政府做不好　總統、部長、議員全停薪

2油輪「阿曼外海」接連遇襲　1船引擎室受損操控失靈

中國遊客昏迷滯韓6年！醫院被迫「扛1880萬醫藥費」　家屬拒付

普丁大掃黃！21歲辣模「拍色色片」慘了　挨罰近200萬、禁網3年

熊本90多歲嬤受困　5名越南移工「徒手挖瓦礫」救出她

美國交出北約「援烏指揮權」　五角大廈：該歐洲承擔了

台灣男生不會穿搭？答案在於臉　保持乾淨整潔全靠這款輕巧神器

熊本AEON「2員工慘死休息室」！　「回去拿東西」遇爆炸崩塌瞬間畫面曝

數千人硬闖影片曝光！　游泳渡海湧入西班牙飛地休達

誰讓李洋罰站10分鐘？　藍綠「各自解讀」影片還原現場

陳子玄老爸飲控怕成負擔！下午體力洩氣靠「亞培葡勝納嚴選」補足能量

BMW打滑「直衝安全島」撞爛210萬科技執法設備　這下賠慘了

奪命畫面曝！雙載機車待轉遭聯結車撞擊　後座女捲輪下慘亡

川普宣布達成協議！哈瑪斯全面繳械、以色列撤軍加薩

陳姸霏唱梁詠琪虧「音不準」XD Elly公認最好騙（？）…劉修甫演富江崩潰

白海豚恐更接近台灣北部海面　各模式路徑預測逐漸收斂

美國務院AI簡報翻車！「非洲地圖全標錯」畫面瘋傳全球看傻

6萬移民搶灘畫面震驚全球！西班牙怒轟歐盟「太自私」增至67死

熊本AEON宣布結束搜救！最終確認7死「全是商場員工」

少年股神結婚前夕出大事！基金慘賠67%道歉：讓你們失望了

拒絕全民買單！阿根廷總統：政府做不好　總統、部長、議員全停薪

2油輪「阿曼外海」接連遇襲　1船引擎室受損操控失靈

中國遊客昏迷滯韓6年！醫院被迫「扛1880萬醫藥費」　家屬拒付

普丁大掃黃！21歲辣模「拍色色片」慘了　挨罰近200萬、禁網3年

熊本90多歲嬤受困　5名越南移工「徒手挖瓦礫」救出她

美國交出北約「援烏指揮權」　五角大廈：該歐洲承擔了

嗨翻！NBA灌籃王拉文當評審手癢壓軸連兩超狂暴扣　蔡嘉澍滿分奪冠

猛打賞助富邦連勝！孔念恩打擊率突破3成　下修百安目標、盼1場1支

魔力藍、孔念恩助隊摘勝！富邦脫離墊底　後藤：更在意比賽內容

合拍僅2個月就震撼主場！陳政寬／劉廣珩盼精神鼓舞台灣球迷

輸贏不能決定但態度可以！周天成無緣挑戰歷史承諾再站起來

台糖早在5月已通報中聯致癌油　食藥署：請高雄衛生局了解

屏東陽光少年盃266隊開戰　警察+霹靂戰警組隊尬球掀高潮

梅賽鍶聽聞「大巨蛋無敵數據」驚訝喊酷　葉總曝近期升級關鍵

林安可關鍵二壘打點燃逆轉！西武4比1退歐力士　一夜搶回洋聯第2

選前4天IG發「3套比基尼民調」挑藍綠白　網美板主挨罰10萬提告

【我是公主欸】回家路上遇自家狗 牠見媽坐車氣到狂抱怨XD

國際熱門新聞

川普：記住這畫面！3年後美國恐變這樣

6萬難民湧西班牙飛地　踩踏、溺水釀57

「世界最美女孩」長大了！20歲現況曝光　狂吸487萬粉

被移民包圍　西班牙女子「發抖爆哭」

AEON罹難女員工折返：有人叫我回去放錢

華裔媳婦砍死婆婆　245刀幾乎肢解

川普怒斥伊朗瘋了　週末發動最猛烈空襲

少年股神結婚前夕出大事！基金慘賠67%

22歲女網紅全裸逛莫斯科！下場曝光

6萬移民搶灘驚全球！西班牙轟歐盟自私

普丁大掃黃　21歲辣模拍片慘了

即／日青森外海規模5.8地震　最大震度4級

美軍F-35戰機加州墜毀　飛行員彈射逃生

9旬嬤受困　5越南移工徒手挖瓦礫救人

更多熱門

相關新聞

AI結合GPS、LoRa精準掌握搜救軌跡南市獲贈智慧救災系統

AI結合GPS、LoRa精準掌握搜救軌跡南市獲贈智慧救災系統

為強化消防科技救災及災害應變能力，台北醫療聯盟理事長趙忠傑與寶甲智慧股份有限公司董事長劉建昇，1日共同捐贈「智慧軌跡搜救系統」給台南市政府，系統結合人工智慧（AI）、全球定位系統（GPS）及LoRa長距離無線通訊技術，即使在山區、災區或通訊不佳環境，仍能協助指揮官掌握第一線搜救人員位置及行進軌跡，提升救援效率與執勤安全。

高雄加盟展登場　餐飲業最低8.8萬創業當老闆

高雄加盟展登場　餐飲業最低8.8萬創業當老闆

金門高中學生獲全國AI獎項

金門高中學生獲全國AI獎項

關稅戰2.0迄今最大規模救市！　陸企啟動676億元人民幣回購

關稅戰2.0迄今最大規模救市！　陸企啟動676億元人民幣回購

成立10年叩關資本市場 宇樹科技IPO！8月10日開放申購

成立10年叩關資本市場 宇樹科技IPO！8月10日開放申購

關鍵字：

AILeopold Aschenbrenner股市高槓桿

讀者迴響

熱門新聞

曾馨瑩內耗全紀錄　職業小三欺負「首富夫人」

快訊／新竹工業區廠房起火！現場傳爆炸聲響

派偉俊剛認愛啦啦隊女神　女星崩潰開嗆

即／互力精密化學廠爆炸　恐怖畫面曝

李奕農／現在便宜以後難賣　「2種房」踩少子化地雷

熊本超商被掃光「1款泡麵沒人買」！台人秒懂

強颱白海豚估「2走法」可能靠近台灣　下周五雨區擴大

白海豚路徑又變了！　下周五後是關鍵

苗可麗回台中爸爸一早敲門　「趕緊報警處理」

台股暴漲「也沒加碼0050」！財經作家曝原因

北市聯醫護理師墜樓　和平院區：緊急救治中

川普：記住這畫面！3年後美國恐變這樣

青龍／IU分手首露面！敬業「勾他的手」現身頒獎

恐怖淫狼！口罩噴酒精摀女高中生口鼻拖進草叢

黃崇仁昔娶影星掀轟動：老婆是用來疼的

更多

最夯影音

更多
台灣男生不會穿搭？答案在於臉　保持乾淨整潔全靠這款輕巧神器

台灣男生不會穿搭？答案在於臉　保持乾淨整潔全靠這款輕巧神器
熊本AEON「2員工慘死休息室」！　「回去拿東西」遇爆炸崩塌瞬間畫面曝

熊本AEON「2員工慘死休息室」！　「回去拿東西」遇爆炸崩塌瞬間畫面曝

數千人硬闖影片曝光！　游泳渡海湧入西班牙飛地休達

數千人硬闖影片曝光！　游泳渡海湧入西班牙飛地休達

誰讓李洋罰站10分鐘？　藍綠「各自解讀」影片還原現場

誰讓李洋罰站10分鐘？　藍綠「各自解讀」影片還原現場

陳子玄老爸飲控怕成負擔！下午體力洩氣靠「亞培葡勝納嚴選」補足能量

陳子玄老爸飲控怕成負擔！下午體力洩氣靠「亞培葡勝納嚴選」補足能量

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

看新聞抽WBC限定商品！

看新聞抽WBC限定商品！

即日起至8/23止，下載新聞雲APP，天天看新聞，抽「台灣金孫」古林睿煬背號短 T。

抽！OSAUMU GOODS門票

抽！OSAUMU GOODS門票

即日起至8/26止，下載新聞雲APP，天天簽到抽《OSAUMU GOODS》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面