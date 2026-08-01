少年股神結婚前夕出大事！基金慘賠67%道歉：讓你們失望了

▲前OpenAI研究員艾森勃納因高槓桿重押AI股失利，旗下基金7月大幅虧損。（圖／翻攝自X／@leopoldasch）



記者楊庭蒝／綜合報導

AI概念股近期劇烈震盪，被矽谷投資圈稱為「AI預言家」的24歲前OpenAI研究員艾森勃納（Leopold Aschenbrenner），因以高槓桿重押AI相關股票，旗下避險基金Situational Awareness在7月慘虧67%，被迫將大部分上市股票部位出售給避險基金巨頭城堡投資（Citadel）。

據《華爾街日報》報導，艾森勃納過去曾任職OpenAI超級對齊團隊，旨在解決如何控制與引導比人類更聰明的「超級智慧」AI，確保其符合人類的價值觀與利益。他在離職後發表長達165頁的AI發展預測文章，並於2024年創立同名基金。基金一度憑藉AI行情迅速擴張，資產規模在7月初達到約450億美元。

然而，基金投資高度集中於少數AI、半導體及資料中心概念股，每1美元自有資金，還會借入3至4美元擴大部位。7月中旬AI股轉弱後，虧損遭槓桿放大，銀行陸續追繳保證金，迫使基金緊急尋求資金。

城堡投資隨後與艾森勃納展開談判，並於7月30日美股開盤前，收購基金大部分上市股票投資組合。不料AI股當天反彈，讓城堡投資取得可觀收益。

事件爆發時，艾森勃納正準備與Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei）的幕僚長巴爾維特（Avital Balwit）舉行婚禮。他在致投資人的信中坦言，「這個月，我們讓你們失望了」，並表示將調整投資組合及風險管理方式。