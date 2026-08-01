　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點

拒絕全民買單！阿根廷總統：政府做不好　總統、部長、議員全停薪

▲阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）。（圖／路透）

▲阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）7月30日宣布重大財政改革，核心議程包括央行組織章程修正案與「財政枷鎖」（grillete fiscal）法案，劍指該國長達數十年的高通膨問題。

米雷伊2023年競選總統時承諾抑制通膨，阿根廷年通膨率也確實從2023年的211%降至今年的預估約30%。他的政府認為，該國反覆出現高通膨、貨幣貶值及經濟危機，就是因為政府透過「央行印鈔票」彌補財政赤字。

米雷伊7月30日在全國電視講話中形容，這是91年來最重要的一系列結構性改革，甚至指控前朝政府「掠奪」央行來資助公共開支，「這項改革終結了『偽造貨幣以資助政治高層』的詐騙行為。」

高官全停薪　財政枷鎖讓政府停擺

「財政枷鎖」類似於美國聯邦政府的「關門」（shutdown）機制。若連續數月呈現財政赤字，國會也未能讓財政恢復平衡，國家行政機關將自動停擺。

▼阿根廷民眾在市場購買蔬果肉類。（圖／路透）

▲▼ 阿根廷民眾在市場購買蔬果肉類。（圖／路透）

「財政枷鎖」生效期間，非必要政府服務與活動都會暫停，總統、副總統、參議員、眾議員、部長、秘書長以及副秘書長將一毛錢薪水都領不到。

米雷伊說，「這是阿根廷歷史上頭一遭，若政治人物不盡責，將由政治人物付出代價，而不是由人民買單。」

不過，退休金、社會福利、醫療及國防等基本服務，都將被明確排除在外，不受「財政枷鎖」影響。

央行5大改革　找回獨立自治性

《路透社》指出，米雷伊提出的央行組織章程改革，旨在強化該組織的獨立性，並限制其為政府支出提供融資的能力。

根據法案，央行改革有5大核心目標，包括使命回歸「維護貨幣價值穩定」的單一目標，禁止直接或間接向財政部或各級地方政府機關提供資金，改變央行官員的任命、任期與革職規定，以保護該機構免於政治壓力等。

▼阿根廷央行建築外觀。（圖／路透）

▲▼阿根廷央行建築外觀。（圖／路透）

預期獲得支持　未來仍有變數

上述2大改革法案均須送交國會審議批准，但預計獲得米雷伊自由派盟友的廣泛支持，並且能讓阿根廷央行更接近國際上的運作模式，免受民選政府影響、保持自主性。

不過一些分析人士警告，央行章程屬於一般法律，米雷伊政府現在提出的改革，仍有可能被未來的政府或國會修訂或撤銷。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
黃氏兄弟瑋瑋慘遭劈腿！　超渣對話曝光
黃崇仁心肺衰竭離世　醫揭「累、腫、喘」3大警訊
手機狂追！「超多長輩淪陷」年輕人也認了：現在不想看真人
「糖尿病名醫」驚傳癌逝！　家屬悲痛發文

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美國務院AI簡報翻車！「非洲地圖全標錯」畫面瘋傳全球看傻

6萬移民搶灘畫面震驚全球！西班牙怒轟歐盟「太自私」增至67死

熊本AEON宣布結束搜救！最終確認7死「全是商場員工」

少年股神結婚前夕出大事！基金慘賠67%道歉：讓你們失望了

拒絕全民買單！阿根廷總統：政府做不好　總統、部長、議員全停薪

2油輪「阿曼外海」接連遇襲　1船引擎室受損操控失靈

中國遊客昏迷滯韓6年！醫院被迫「扛1880萬醫藥費」　家屬拒付

普丁大掃黃！21歲辣模「拍色色片」慘了　挨罰近200萬、禁網3年

熊本90多歲嬤受困　5名越南移工「徒手挖瓦礫」救出她

美國交出北約「援烏指揮權」　五角大廈：該歐洲承擔了

台灣男生不會穿搭？答案在於臉　保持乾淨整潔全靠這款輕巧神器

熊本AEON「2員工慘死休息室」！　「回去拿東西」遇爆炸崩塌瞬間畫面曝

數千人硬闖影片曝光！　游泳渡海湧入西班牙飛地休達

誰讓李洋罰站10分鐘？　藍綠「各自解讀」影片還原現場

陳子玄老爸飲控怕成負擔！下午體力洩氣靠「亞培葡勝納嚴選」補足能量

BMW打滑「直衝安全島」撞爛210萬科技執法設備　這下賠慘了

奪命畫面曝！雙載機車待轉遭聯結車撞擊　後座女捲輪下慘亡

川普宣布達成協議！哈瑪斯全面繳械、以色列撤軍加薩

陳姸霏唱梁詠琪虧「音不準」XD Elly公認最好騙（？）…劉修甫演富江崩潰

白海豚恐更接近台灣北部海面　各模式路徑預測逐漸收斂

美國務院AI簡報翻車！「非洲地圖全標錯」畫面瘋傳全球看傻

6萬移民搶灘畫面震驚全球！西班牙怒轟歐盟「太自私」增至67死

熊本AEON宣布結束搜救！最終確認7死「全是商場員工」

少年股神結婚前夕出大事！基金慘賠67%道歉：讓你們失望了

拒絕全民買單！阿根廷總統：政府做不好　總統、部長、議員全停薪

2油輪「阿曼外海」接連遇襲　1船引擎室受損操控失靈

中國遊客昏迷滯韓6年！醫院被迫「扛1880萬醫藥費」　家屬拒付

普丁大掃黃！21歲辣模「拍色色片」慘了　挨罰近200萬、禁網3年

熊本90多歲嬤受困　5名越南移工「徒手挖瓦礫」救出她

美國交出北約「援烏指揮權」　五角大廈：該歐洲承擔了

嗨翻！NBA灌籃王拉文當評審手癢壓軸連兩超狂暴扣　蔡嘉澍滿分奪冠

猛打賞助富邦連勝！孔念恩打擊率突破3成　下修百安目標、盼1場1支

魔力藍、孔念恩助隊摘勝！富邦脫離墊底　後藤：更在意比賽內容

合拍僅2個月就震撼主場！陳政寬／劉廣珩盼精神鼓舞台灣球迷

輸贏不能決定但態度可以！周天成無緣挑戰歷史承諾再站起來

台糖早在5月已通報中聯致癌油　食藥署：請高雄衛生局了解

屏東陽光少年盃266隊開戰　警察+霹靂戰警組隊尬球掀高潮

梅賽鍶聽聞「大巨蛋無敵數據」驚訝喊酷　葉總曝近期升級關鍵

林安可關鍵二壘打點燃逆轉！西武4比1退歐力士　一夜搶回洋聯第2

選前4天IG發「3套比基尼民調」挑藍綠白　網美板主挨罰10萬提告

【店家CPR搶命畫面曝】高雄男開車突昏厥保齡球式掃5機車！

國際熱門新聞

川普：記住這畫面！3年後美國恐變這樣

6萬難民湧西班牙飛地　踩踏、溺水釀57

「世界最美女孩」長大了！20歲現況曝光　狂吸487萬粉

被移民包圍　西班牙女子「發抖爆哭」

AEON罹難女員工折返：有人叫我回去放錢

華裔媳婦砍死婆婆　245刀幾乎肢解

川普怒斥伊朗瘋了　週末發動最猛烈空襲

少年股神結婚前夕出大事！基金慘賠67%

22歲女網紅全裸逛莫斯科！下場曝光

6萬移民搶灘驚全球！西班牙轟歐盟自私

普丁大掃黃　21歲辣模拍片慘了

即／日青森外海規模5.8地震　最大震度4級

美軍F-35戰機加州墜毀　飛行員彈射逃生

9旬嬤受困　5越南移工徒手挖瓦礫救人

更多熱門

相關新聞

世界盃引爆網戰　阿根廷總統祭驅逐令

世界盃引爆網戰　阿根廷總統祭驅逐令

阿根廷在今年世界盃決賽不敵西班牙失冠，沒想到場外的「反阿根廷」戰火才正要開始！面對社群媒體排山倒海的批評與輿論攻擊，阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）決定強勢反擊，於本週四正式頒布強硬政令，明文禁止曾「冒犯」阿根廷的外籍人士入境，甚至將驅逐境內有相關言行的外籍人士。

青安3.0打假球？　專家揭4大限制：房市難再被點燃

青安3.0打假球？　專家揭4大限制：房市難再被點燃

西班牙中場遭揮拳砲轟對方道歉虛偽

西班牙中場遭揮拳砲轟對方道歉虛偽

央行打房宜蘭量縮不跌　2大熱區撐盤預售曾站5字頭

央行打房宜蘭量縮不跌　2大熱區撐盤預售曾站5字頭

中東風險升高　法人：近期油價維持百美元大關、留意通膨壓力

中東風險升高　法人：近期油價維持百美元大關、留意通膨壓力

關鍵字：

阿根廷米雷伊央行改革高通膨財政枷鎖

讀者迴響

熱門新聞

曾馨瑩內耗全紀錄　職業小三欺負「首富夫人」

快訊／新竹工業區廠房起火！現場傳爆炸聲響

派偉俊剛認愛啦啦隊女神　女星崩潰開嗆

即／互力精密化學廠爆炸　恐怖畫面曝

李奕農／現在便宜以後難賣　「2種房」踩少子化地雷

熊本超商被掃光「1款泡麵沒人買」！台人秒懂

強颱白海豚估「2走法」可能靠近台灣　下周五雨區擴大

白海豚路徑又變了！　下周五後是關鍵

苗可麗回台中爸爸一早敲門　「趕緊報警處理」

台股暴漲「也沒加碼0050」！財經作家曝原因

北市聯醫護理師墜樓　和平院區：緊急救治中

川普：記住這畫面！3年後美國恐變這樣

青龍／IU分手首露面！敬業「勾他的手」現身頒獎

恐怖淫狼！口罩噴酒精摀女高中生口鼻拖進草叢

黃崇仁昔娶影星掀轟動：老婆是用來疼的

更多

最夯影音

更多
台灣男生不會穿搭？答案在於臉　保持乾淨整潔全靠這款輕巧神器

台灣男生不會穿搭？答案在於臉　保持乾淨整潔全靠這款輕巧神器
熊本AEON「2員工慘死休息室」！　「回去拿東西」遇爆炸崩塌瞬間畫面曝

熊本AEON「2員工慘死休息室」！　「回去拿東西」遇爆炸崩塌瞬間畫面曝

數千人硬闖影片曝光！　游泳渡海湧入西班牙飛地休達

數千人硬闖影片曝光！　游泳渡海湧入西班牙飛地休達

誰讓李洋罰站10分鐘？　藍綠「各自解讀」影片還原現場

誰讓李洋罰站10分鐘？　藍綠「各自解讀」影片還原現場

陳子玄老爸飲控怕成負擔！下午體力洩氣靠「亞培葡勝納嚴選」補足能量

陳子玄老爸飲控怕成負擔！下午體力洩氣靠「亞培葡勝納嚴選」補足能量

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

看新聞抽WBC限定商品！

看新聞抽WBC限定商品！

即日起至8/23止，下載新聞雲APP，天天看新聞，抽「台灣金孫」古林睿煬背號短 T。

抽！OSAUMU GOODS門票

抽！OSAUMU GOODS門票

即日起至8/26止，下載新聞雲APP，天天簽到抽《OSAUMU GOODS》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面