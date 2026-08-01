拒絕全民買單！阿根廷總統：政府做不好　總統、部長、議員全停薪

▲阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）7月30日宣布重大財政改革，核心議程包括央行組織章程修正案與「財政枷鎖」（grillete fiscal）法案，劍指該國長達數十年的高通膨問題。

米雷伊2023年競選總統時承諾抑制通膨，阿根廷年通膨率也確實從2023年的211%降至今年的預估約30%。他的政府認為，該國反覆出現高通膨、貨幣貶值及經濟危機，就是因為政府透過「央行印鈔票」彌補財政赤字。

米雷伊7月30日在全國電視講話中形容，這是91年來最重要的一系列結構性改革，甚至指控前朝政府「掠奪」央行來資助公共開支，「這項改革終結了『偽造貨幣以資助政治高層』的詐騙行為。」

高官全停薪 財政枷鎖讓政府停擺

「財政枷鎖」類似於美國聯邦政府的「關門」（shutdown）機制。若連續數月呈現財政赤字，國會也未能讓財政恢復平衡，國家行政機關將自動停擺。

▼阿根廷民眾在市場購買蔬果肉類。（圖／路透）

「財政枷鎖」生效期間，非必要政府服務與活動都會暫停，總統、副總統、參議員、眾議員、部長、秘書長以及副秘書長將一毛錢薪水都領不到。

米雷伊說，「這是阿根廷歷史上頭一遭，若政治人物不盡責，將由政治人物付出代價，而不是由人民買單。」

不過，退休金、社會福利、醫療及國防等基本服務，都將被明確排除在外，不受「財政枷鎖」影響。

央行5大改革 找回獨立自治性

《路透社》指出，米雷伊提出的央行組織章程改革，旨在強化該組織的獨立性，並限制其為政府支出提供融資的能力。

根據法案，央行改革有5大核心目標，包括使命回歸「維護貨幣價值穩定」的單一目標，禁止直接或間接向財政部或各級地方政府機關提供資金，改變央行官員的任命、任期與革職規定，以保護該機構免於政治壓力等。

▼阿根廷央行建築外觀。（圖／路透）

預期獲得支持 未來仍有變數

上述2大改革法案均須送交國會審議批准，但預計獲得米雷伊自由派盟友的廣泛支持，並且能讓阿根廷央行更接近國際上的運作模式，免受民選政府影響、保持自主性。

不過一些分析人士警告，央行章程屬於一般法律，米雷伊政府現在提出的改革，仍有可能被未來的政府或國會修訂或撤銷。