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中國遊客昏迷滯韓6年！醫院被迫「扛1880萬醫藥費」　家屬拒付

▲▼醫院,住院,病床,病患,患者,醫師,護理師,護士,病房。（圖／CFP）

▲示意圖，與本文無關。（圖／CFP）

文／鏡週刊

南韓發生一起令人無奈的醫療困境。一名中國籍男子於2019年9月持觀光簽證入境南韓並非法打工，短短9天後便因病倒地，並於同年12月被送往某家醫院陷入嚴重昏迷。根據南韓現行的《應急醫療法》與《醫療法》等相關規定，醫院在面對生命垂危的病患時具有法定義務，不得任意拒絕或中斷治療，也讓這家醫院被迫展開長達6年的漫長照護。

累積高達8億韓元醫療費為何拿不回來？

根據《YTN》報導，在這漫長的6年間，A男產生的醫療費用累計高達8億4,000萬韓元（約新台幣1,880萬元）。然而，當醫院試圖向遠在中國的A男家屬追討時，其子女卻以家境貧困為由直接拒付，甚至提交了治療放棄書。面對這筆龐大且註定收不回的醫療債務，不管是南韓政府還是患者家屬，皆無法提供任何補償，導致醫院只能獨自吞下這筆慘重的財務損失。

跨國求助為何最終仍無法解決？

為了擺脫這場醫療與財務噩夢，該院代表於去年7月向南韓「國民權益委員會」提出陳情。權益委員會介入後，曾試圖跨部會協調保健福祉部、外交部及蔚山廣域市等單位，希望能協助處理醫療費與病患遣返回國的相關事宜，但始終遭到現行法規與制度的漏洞卡關。最終，這名中國籍男子在今年4月不幸於院內離世，留下大筆無人承擔的龐大帳單。

事件落幕後政府祭出哪些防範措施？

這起事件曝光後在南韓社會引發高度關注，也暴露出當地針對長期昏迷、無親屬或身分特殊的非法滯留外籍患者，在制度面上的嚴重空白。為了防止類似的醫療剝削與巨額虧損再度上演，國民權益委員會已正式向相關部會提出建言，要求儘速研擬外籍患者遣返與未付醫療費的實質支援方案。對此，蔚山廣域市已著手制定各部門的行政支援手冊，南韓外交部也承諾未來若遇上同類案件，將會更積極透過外交管道介入處理。


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