普丁大掃黃！21歲辣模「拍色色片」慘了　挨罰近200萬、禁網3年

▲蘇菲亞涉嫌拍攝並出售色情影片而挨罰。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

俄羅斯21歲OnlyFans女星蘇菲亞（Sofya Vershinina）因為拍攝色情影片並在網路上販售，遭莫斯科法院判處緩刑3年，重罰480萬盧布（約新台幣195萬元），同時禁止使用網路3年，等於強制斷絕其網路事業。

蘇菲亞在平台上以藝名「索尼婭」（Sonya Marmeladova）活躍，此名取自俄羅斯經典文學《罪與罰》之中虔誠信仰基督教且自我犧牲的女性角色。除了OnlyFans，她也在加密通訊軟體Telegram上販售私密影片。

俄羅斯檢察官透露，蘇菲亞靠著製作並散布色情內容賺取超過40萬美元（約新台幣1292萬元）收入，目前居住在莫斯科豪華公寓頂樓，應該被判入獄3.5年。

REN TV reports that prosecutors have requested a three-and-a-half-year prison sentence for sex blogger Sonya Marmeladova, who is accused of distributing pornography.



Sofia Vershinina, her real name, was detained in Moscow yesterday. Investigators claim she earned over $375,000… https://t.co/I2quw087gK pic.twitter.com/v4qyEiM3Oj — Brian McDonald (@BrianMcDonaldIE) July 29, 2026

不過，由於蘇菲亞當庭認罪並表達悔意，最終僅被判緩刑。她的金色iPhone 16 Pro Max持續被調查人員扣留，但先前充作物證的情趣用品則已歸還。

事實上，蘇菲亞並非唯一案例。此前，27歲OnlyFans模特兒黛安娜（Diana Shurygina）也因此遭羈押候審，24歲的安娜塔西亞（Anastasia Ovsyannikova）則因涉嫌非法製作及散布色情內容遭到拘留。

《莫斯科時報》指出，俄羅斯已開始針對OnlyFans的色情內容提起刑事案件。法律專家警告，隨著總統普丁持續推動「傳統價值」政策，這一波針對色情產業的打壓行動，恐怕只會愈演愈烈。