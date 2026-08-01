熊本90多歲嬤受困　5名越南移工「徒手挖瓦礫」救出她

記者吳美依／綜合報導

日本熊本縣7月28日發生規模7.1強震，目前已造成36人死亡、126人受傷。在觀測到震度6強的八代市，5名來自越南的外籍工人徒手挖瓦礫，成功救出一名受困的90多歲老婦人，消息傳出感動廣大日本民眾。

NHK、《日本電視台》報導，八代市興善寺町一棟民宅在強震後倒塌，屋內獨居的90多歲老婦遭瓦礫掩埋、動彈不得。

此時，持有農業領域「特定技能」在留資格的5名越南籍男子，一發現鄰近住宅夷為平地，立刻衝過去與居民合力清除碎石。在眾人協力下，僅花費約30分鐘就把人救出來。

救援過程中，現場人員一邊清理瓦礫，一邊不斷向老婦喊話，「我們現在就救您出來」、「沒事的，請放輕鬆、不要用力」，部分過程被鏡頭錄下。老婦獲救後腿部骨折，但沒有生命危險。已被送往鄰近醫院救治。

參與救援的越南籍男子黎輝俊（Lê Huy Tuấn，音譯）受訪時說，「地震真的非常可怕，但能夠設法救出平時總是親切和我們打招呼的老奶奶，我真的很高興。」

負責將老婦人送往醫院的西田和德表示，「如果沒有那些越南年輕人的幫忙，根本不可能救出老婦人。把一直喊痛的她送到醫院的那一刻，我心裡只有一個念頭：『太好了，她得救了。』」