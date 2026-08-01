華裔媳婦砍死白人婆婆！猛刺245刀「幾乎肢解」　疑小姑來訪暴怒

▲79歲的羅莎琳遭華裔媳婦砍死。（圖／翻攝curranfuneralhome、阿姆斯壯郡立監獄）



記者吳美依／綜合報導

美國賓州發生駭人聽聞的家庭血案，一名37歲華裔張姓女子（Mengqi “Mona” Zhang）疑似因不滿小姑來訪，竟持刀攻擊79歲婆婆羅莎琳（Rosalind Cooper）致死。法醫出庭時表示，死者全身遭刺245刀，遺體幾乎肢解。

一聽小姑來訪暴怒 華裔女子刺死婆婆

CBS、TribLive﻿等美媒報導，這起事件發生在6月28日下午4時30分許，地點位於吉爾平鎮（Gilpin Township）一處民宅。

張女的美籍丈夫納撒尼爾（Nathaniel Cooper）7月23日出庭作證表示，案發當天原本一切正常，直到他告訴妻子「妹妹將來訪」，妻子態度立刻180度大轉變，情緒激動、在屋內大聲嚷嚷，隨後離家。

納撒尼爾坦言，妹妹與妻子自2017年某次事件後關係惡劣至今，但他當時以為妻子只是出去散步。未料，妻子稍後回家時竟手持菜刀表示「我剛剛刺了你媽」。他嚇得直奔母親住所查看，卻發現媽媽陳屍血泊中。

隨後，納撒尼爾與剛好返家的父親一同報警。

警方抵達時，張女把自己鎖在家裡，還揚言殺害執法人員。面對嫌犯拒捕，警方拉起封鎖線，並出動州警特殊緊急應變小組（SERT），雙方僵持近9小時，直至6月29日凌晨1時許，張女才自行走出屋外就範。

狂砍245刀 張女承認犯案被控3罪

阿姆斯壯郡（Armstrong County）法醫邁爾斯（Brian Myers）7月23日出席審前聽證會表示，死者遺體遭到「肢解」，全身多達245處刀傷，遍布雙腿、頸部、腹部、雙手與手腕，死因為大量失血。

張女出庭時也坦承，她與婆婆發生口角後，從廚房取刀行凶，作案後還持刀返家清洗、換洗衣物並淋浴。根據法庭上出示的照片，死者住家2樓臥室與走廊發現血跡，一路沿著樓梯往下延伸至客廳與餐廳。

張女被指控1項謀殺罪及2項加重攻擊罪，下一次開庭的日期尚未確定。