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美國交出北約「援烏指揮權」　五角大廈：該歐洲承擔了

▲▼烏克蘭頓內茨克州康斯坦丁諾夫卡（Kostyantynivka）附近前線的烏軍士兵。（圖／達志影像／美聯社）

▲烏克蘭頓內茨克州康斯坦丁諾夫卡（Kostyantynivka）附近前線的烏軍士兵。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國國防部準備放棄由美國主導、設於德國的北約（NATO）「安全援助小組」（Security Assistance Group）領導權，未來協調軍援烏克蘭的重擔，將改由北約其他成員國接手。這是川普政府持續淡出歐洲防務、疏遠親密盟友的最新跡象，也意味著美國將不再插手形塑烏克蘭未來的軍隊發展方向。

歐洲扛重擔　交接期預估長達一年

根據POLITICO報導，自俄羅斯全面入侵以來，總部設在德國威斯巴登（Wiesbaden）的「安全援助小組」一直扮演著核心角色，不僅負責協調將軍事裝備運往烏克蘭，還包辦了烏軍訓練及後勤支援的督導工作。

不過，隨著美國選擇放棄主導權，未來預計將由歐洲或加拿大的軍官接掌該小組。知情人士透露，指揮權交接最多將花上一年時間，但美方保證這不會打斷對烏援助；儘管改由北約主導，美國歐洲司令部仍會透過一名美籍副指揮官持續參與其中。

五角大廈對此發布聲明指出，「安全援助小組原本就是一項臨時性安排。」這次的調整目的是為了在聯盟內部進行「責任轉移」以支持烏克蘭，並依據《國防戰略》（National Defense Strategy）來重新調整美國的資源配置。

▲▼ 位於比利時布魯塞爾的北約總部。（圖／達志影像／美聯社）

▲位於比利時布魯塞爾的北約總部。（圖／達志影像／美聯社）

川普大動作調整部署　警告盟國「提高國防支出」

這次轉移領導權，延續了美國逐步將北約指揮權移交給歐洲國家的趨勢。

在此之前，川普政府已對這個擁有數十年歷史的軍事聯盟進行了一連串變革，包含減少駐歐負責指揮的美軍將領人數、取消部分部隊輪調，並重新評估駐歐美軍部署。美方更直接警告各國，如果不增加國防預算，就拿不到任何援助。

除了烏克蘭安全援助小組，美國在今年2月就宣布由英國接管位於維吉尼亞州的北約聯合指揮中心；義大利將接掌位於拿坡里的聯合指揮中心；德國與波蘭則共同接管位於荷蘭布魯森（Brunssum）的聯合指揮中心，專門負責多國部隊的相關事務。

烏克蘭喜憂參半：憂北約「官僚體系」拖慢救援

對於美國交出指揮權，北約盟國普遍表示支持，認為歐洲扮演更吃重的角色相當合理。一名烏克蘭官員也坦言，「對我們來說，這一步可以說是利大於弊。」因為這不僅降低了美國政治動盪可能帶來的風險，也有利於推動符合烏克蘭利益的軍事後勤作業。

然而，基輔內部仍存在擔憂聲音。該名官員指出，有些人擔心將指揮權交給官僚體系複雜的北約，可能會拖慢把物資送到前線的速度，「畢竟，美國的衛星偵察、目標標定，以及美軍重型運輸機的後勤能力，是沒有人能夠取代的。」

國防部長赫格塞斯重話轟：北約不能再當紙老虎

儘管面臨疑慮，川普政府依舊執意推行這項計畫。美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）上個月在布魯塞爾向北約各國國防部長發表演說時，就直言盟友們「必須挺身而出」。

赫格塞斯強調，「川普多年來對這一點一直表達得非常清楚，歷經兩任政府，長久以來北約一直像是個紙老虎，而且是條單行道，這種情況不會再發生了。」

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