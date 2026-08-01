吸毒開飛機！馬航機師「行李搜出7萬多顆搖頭丸」　印尼落網恐判死

▲馬來西亞一名機師吸毒開飛機又運毒。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

馬來西亞航空（Malaysia Airlines）一名機師不僅夾帶至少26公斤毒品入境印尼，更在吸食多種毒品後駕駛飛機值勤。他如今被指控多項毒品相關罪名，若定罪可能被判死刑或無期徒刑。

「毒駕」機師被捕 行李搜出大量毒品

印尼海關當局7月31日宣布，39歲的馬來西亞籍馬航機師，7月29日駕駛飛機從吉隆坡飛往雅加達，在蘇加諾—哈達國際機場（Soekarno-Hatta international airport）被捕。

他的行李箱被搜出14包、超過7萬顆搖頭丸（MDMA），總重逾26公斤，隨身包包也被發現4公克冰毒，據信是作為個人使用。

印尼海關官員亨基（Hengky Tomuan Palindungan Artionang）表示，該機師落地後的尿檢結果對冰毒、搖頭丸及古柯鹼均呈陽性反應，「所以他飛行時正處於多重藥物影響之下。讓我們所有人擔憂的是，這個人的職業是機師，而他剛剛才把飛機從吉隆坡開到印尼。」

受人委託運毒 最重恐判死



根據調查，該機師疑似受人委託，以約5萬令吉（約新台幣39.5萬元）報酬將毒品帶入雅加達。根據本人供稱，他先前已有過類似的運毒行為，包括一次入境印尼，還有一次入境馬來西亞。

《獨立報》報導，印尼擁有全球最嚴格的禁毒法律之一，運毒最重可能判處死刑或無期徒刑。馬來西亞航空回應，該公司不容許任何形式的不當行為，正就此事進行內部調查，也將全力配合執法單位。