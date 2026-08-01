日紅牌女公關「月入60萬」存款輸上班族！　爆業界血淚內幕

▲示意圖，與本文無關。（圖／CFP）

文／鏡週刊

曾是九州最大酒店、穩居中洲頭牌公關的乃南（乃南はる），辦場生日趴就能達到1200萬日元（約新台幣250萬元）的亮眼銷售額，每月更是進帳200萬至300萬日元（約新台幣40萬至60萬元）。然而外表看似風光無限，私底下卻面臨著沉重的財務與精神壓力，她近期在電視節目上宣布決定把所有資產變賣掉砍掉重練，全力拼搏30歲前退休創業的夢想。

女公關有哪些必要開銷？

綜合日媒報導，日本ABEMA綜藝節目《我試著賣掉所有資產》（全財産売ってみた）邀請前王牌公關乃南上節目，她大方吐露夜生活背後的殘酷真相，高收入的背後往往伴隨著極高的治裝與交際成本。為了在競爭激烈的環境中維持地位，她每月就砸超過100萬日元（約新台幣20萬元）在禮服、醫美、保養與送禮等開銷，上個月的卡費甚至直接刷破149萬日元（約新台幣30萬元），雖然表面風光，但目前身邊能動用的存款只剩下大約300萬日元（約新台幣60萬元）。

不想活在謊言裡

此外，高壓的生活步調讓她身心俱疲，身體也開始出現各種警訊，她感性表示想過得更真實坦然，不想再用謊言包裝自己，希望能早日擺脫這一切並在30歲前順利退休。為了展開新生活，她決定開設一間專屬女公關的禮服租賃店，並特地向成功轉型社長的前AKB48成員川崎希取經，學習如何從零開始打造屬於自己的事業版圖。

出清資產創業重生

在出清所有資產後，乃南精算開店資金共需1375萬日元（約新台幣280萬元），扣掉老本還差852萬日元（約新台幣170萬元），為了補齊資金缺口，她勇敢站上簡報台向大佬們提案，沒想到卻被知名企業家竹之內教博毫不留情地狠狠洗臉，直言這種心態絕對無法成功，甚至砲轟夢想很大卻開店倒閉是最慘狀況。

被企業家批評不退縮

面對前輩毫不留情的大力批判，乃南沒有退縮，反而用最堅定語氣回應自己勢在必行的決心，就算拿不到任何贊助也一定會堅持到成功為止。這股破釜沉舟的霸氣瞬間嗨翻全場，也讓所有人刮目相看。



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