6萬移民湧入！西班牙女子「被包圍」發抖爆哭　居民：街頭如末日

▲西班牙女子被移民包圍，受訪時忍不住哭泣。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

位於北非的西班牙飛地休達（Ceuta）爆發史無前例難民潮，短短2天內湧入超過6萬名摩洛哥移民。中央政府派遣數百名軍警馳援後，情況終於獲得控制，但當地居民紛紛形容情況猶如「世界末日」。

宛如末日 居民不敢出門

一名西班牙年輕女子接受休達媒體採訪時，四周圍繞著大批移民。她一邊哭泣一邊說道，「我很害怕，我被包圍了，不停發抖。我們需要幫助，這是一場災難。今天是休達，明天就會輪到加那利群島（Canary Islands）或塔里法（Tarifa）。」她指的分別是位於大西洋的西班牙度假群島，以及位於西班牙的歐洲最南端市鎮。

???????? "This is an invasion! I am scared. How could I not be scared?"



An incredibly powerful interview with a young woman in Ceuta, who says residents have been abandoned by the Spanish authorities.



"Where are our rights as Spaniards?" she asks as she is surrounded by adult African… pic.twitter.com/v1btdGLJqX — Remix News & Views (@RMXnews) July 31, 2026

許多休達居民不敢出門，社群媒體上瘋傳混亂場面，西班牙右翼媒體La Bandera負責人桑托斯（David Santos）也在X分享，光天化日下竟有移民蹲在建築物旁邊排泄。

一名餐廳業者透露，由於擔心被擠爆，店家紛紛緊閉大門、自保優先，「我們很害怕，街上擠滿了人，沒有任何應變措施，完全都要靠自己。」

招牌公司老闆拉拉（José Carlos Lara）形容，人山人海的景象宛如末日，尤其是餐飲業等店家，因為擔心遭到洗劫而關門。他說，當地政府已經沒有能力應對混亂局面，移民們開始在街上露宿，或在公共噴泉中洗澡。

???????????????? Riots erupted in Ceuta as migrants clashed with security forces thoughout the night.



There were reports of damage to private property, vehicles being set on fire, businesses being looted, and homes being illegally occupied.



Follow: @europa pic.twitter.com/iT8deLYaBf — Europa.com (@europa) July 31, 2026

Several cars were set on fire on the border between Ceuta and Morocco as thousands of migrants have been storming the border fence pic.twitter.com/OEymoPVPww — Visegrád 24 (@visegrad24) July 31, 2026

Marroquíes defecan en la vía pública en Ceuta. pic.twitter.com/u52PVMiFbz — David Santos (@davidsantosvlog) July 31, 2026

最高法院裁決風波 首相痛批攻擊

西班牙最高法院本月初裁定，在海上被攔截、試圖進入休達或另一處西班牙北非飛地梅利利亞（Melilla）的移民，不得被立即遣返。西班牙國民警衛隊一名發言人7月30日向《路透社》表示，「自從最高法院裁決以來，（越境）人數持續緩慢增多，但今天出現了爆炸性成長。」

根據西班牙內政部統計，自昨日上午起大約有5萬人強行越境。休達首長韋華斯（Juan Jesus Vivas）則評估，過去48小時內的闖關總人數可能飆破6萬大關。但截至台灣時間1日凌晨零時，已約4.83萬人陸續返回摩洛哥，另有逾2.5萬人主動要求遣返。這次移民潮也釀成57死，包括溺水者及在塔拉哈爾海灘（Tarajal）圍欄附近遭人群踩踏的罹難者。

▼大量移民湧入休達。（圖／翻攝X）



NEW: Spain is now deploying its military after thousands of military-aged men stormed over the border into Ceuta, Spain.



Ceuta authorities are calling on Madrid to declare a national emergency after the border "totally collapsed."



"The situation is absolute chaos. It’s not… pic.twitter.com/Mpe5Lc1xlK — Collin Rugg (@CollinRugg) July 30, 2026

西班牙首相桑切斯（Pedro Sánchez）7月31日親赴休達視察，直斥人口販子曲解最高法院裁決，更形容這次大規模越境是對該國領土主權的侵犯與攻擊。

他宣布將在海域部署浮標作為實體屏障，政府已著手制定更完善的快速遣返機制，並且正在修法確保非法越境者能被有效驅逐出境。

《紐約郵報》指出，休達人口約8.5萬，逾6萬的移民人數幾乎相當於居民人數的7成。而且就在幾個月前，桑切斯領導的社會主義政府才啟動一項計畫，為國內約50萬非法移民提供合法身分。

▼西班牙政府已調派軍警馳援。（圖／路透）



摩洛哥政府鼓勵？歐美各國反應曝光

來自摩洛哥的16歲少年阿比亞德（Ayoub El Abyad）表示，他在Instagram看見移民越境進入休達的影片後，決定與表親一起碰碰運氣，「移民是為了改善我們的生活，我們同意嘗試越境，並且相信阿拉。」

另一位帶著妻女越境的移民透露，「我不想要錯過機會，摩洛哥的薪水非常低，那個地方已經死了。」

多位移民向《紐約時報》表示，摩洛哥政府曾鼓勵他們越境進入休達。26歲的阿拉維（Youssef Alaoui）說，「他們不停喊著『往那邊走、往那邊走！』」另一名移民表示，人們湧入休達是因為摩洛哥「沒有工作機會」，他猜政府或許為了政治施壓，鬆綁通往西班牙領土的邊境管制，「他們打開邊境讓每個人通過。」

不過，西班牙外交部淡化了摩洛哥政府鼓勵或放任越境行為的臆測，7月30日堅稱兩國關係非常良好。

這起事件在歐洲引發震盪，義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）宣示準備採取非常措施保衛邊境與公民安全，必要時不排除對西班牙暫停申根協議（Schengen Area），也就是允許民眾在歐盟29個成員國之間自由通行的協議。法國右翼政治人物勒龐（Marine Le Pen）則呼籲，一旦當選將限制申根區僅對歐洲公民開放。

美國總統川普也趁機宣揚反移民政策，「太可怕了。記住這個畫面。如果錯誤的那一方上台，我們3年內就會變成這樣。如果民主黨上台，你將無法過上好日子。」

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