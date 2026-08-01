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6萬移民湧入！西班牙女子「被包圍」發抖爆哭　居民：街頭如末日

▲▼被移民包圍！西班牙女子「嚇到爆哭」　休達居民：街頭如末日。（圖／翻攝X）

▲西班牙女子被移民包圍，受訪時忍不住哭泣。（圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

位於北非的西班牙飛地休達（Ceuta）爆發史無前例難民潮，短短2天內湧入超過6萬名摩洛哥移民。中央政府派遣數百名軍警馳援後，情況終於獲得控制，但當地居民紛紛形容情況猶如「世界末日」。

宛如末日　居民不敢出門

一名西班牙年輕女子接受休達媒體採訪時，四周圍繞著大批移民。她一邊哭泣一邊說道，「我很害怕，我被包圍了，不停發抖。我們需要幫助，這是一場災難。今天是休達，明天就會輪到加那利群島（Canary Islands）或塔里法（Tarifa）。」她指的分別是位於大西洋的西班牙度假群島，以及位於西班牙的歐洲最南端市鎮。

許多休達居民不敢出門，社群媒體上瘋傳混亂場面，西班牙右翼媒體La Bandera負責人桑托斯（David Santos）也在X分享，光天化日下竟有移民蹲在建築物旁邊排泄。

一名餐廳業者透露，由於擔心被擠爆，店家紛紛緊閉大門、自保優先，「我們很害怕，街上擠滿了人，沒有任何應變措施，完全都要靠自己。」

招牌公司老闆拉拉（José Carlos Lara）形容，人山人海的景象宛如末日，尤其是餐飲業等店家，因為擔心遭到洗劫而關門。他說，當地政府已經沒有能力應對混亂局面，移民們開始在街上露宿，或在公共噴泉中洗澡。

最高法院裁決風波　首相痛批攻擊

西班牙最高法院本月初裁定，在海上被攔截、試圖進入休達或另一處西班牙北非飛地梅利利亞（Melilla）的移民，不得被立即遣返。西班牙國民警衛隊一名發言人7月30日向《路透社》表示，「自從最高法院裁決以來，（越境）人數持續緩慢增多，但今天出現了爆炸性成長。」

根據西班牙內政部統計，自昨日上午起大約有5萬人強行越境。休達首長韋華斯（Juan Jesus Vivas）則評估，過去48小時內的闖關總人數可能飆破6萬大關。但截至台灣時間1日凌晨零時，已約4.83萬人陸續返回摩洛哥，另有逾2.5萬人主動要求遣返。這次移民潮也釀成57死，包括溺水者及在塔拉哈爾海灘（Tarajal）圍欄附近遭人群踩踏的罹難者。

▼大量移民湧入休達。（圖／翻攝X）

▲▼被移民包圍！西班牙女子「嚇到爆哭」　休達居民：街頭如末日。（圖／翻攝X）

西班牙首相桑切斯（Pedro Sánchez）7月31日親赴休達視察，直斥人口販子曲解最高法院裁決，更形容這次大規模越境是對該國領土主權的侵犯與攻擊。

他宣布將在海域部署浮標作為實體屏障，政府已著手制定更完善的快速遣返機制，並且正在修法確保非法越境者能被有效驅逐出境。

《紐約郵報》指出，休達人口約8.5萬，逾6萬的移民人數幾乎相當於居民人數的7成。而且就在幾個月前，桑切斯領導的社會主義政府才啟動一項計畫，為國內約50萬非法移民提供合法身分。

▼西班牙政府已調派軍警馳援。（圖／路透）

▲▼超過5萬非法移民越過邊境進入西班牙飛地休達。（圖／路透）

▲▼ 數千移民湧入北非西班牙飛地休達（Ceuta）。（圖／路透）

摩洛哥政府鼓勵？歐美各國反應曝光

來自摩洛哥的16歲少年阿比亞德（Ayoub El Abyad）表示，他在Instagram看見移民越境進入休達的影片後，決定與表親一起碰碰運氣，「移民是為了改善我們的生活，我們同意嘗試越境，並且相信阿拉。」

另一位帶著妻女越境的移民透露，「我不想要錯過機會，摩洛哥的薪水非常低，那個地方已經死了。」

多位移民向《紐約時報》表示，摩洛哥政府曾鼓勵他們越境進入休達。26歲的阿拉維（Youssef Alaoui）說，「他們不停喊著『往那邊走、往那邊走！』」另一名移民表示，人們湧入休達是因為摩洛哥「沒有工作機會」，他猜政府或許為了政治施壓，鬆綁通往西班牙領土的邊境管制，「他們打開邊境讓每個人通過。」

不過，西班牙外交部淡化了摩洛哥政府鼓勵或放任越境行為的臆測，7月30日堅稱兩國關係非常良好。

這起事件在歐洲引發震盪，義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）宣示準備採取非常措施保衛邊境與公民安全，必要時不排除對西班牙暫停申根協議（Schengen Area），也就是允許民眾在歐盟29個成員國之間自由通行的協議。法國右翼政治人物勒龐（Marine Le Pen）則呼籲，一旦當選將限制申根區僅對歐洲公民開放。

美國總統川普也趁機宣揚反移民政策，「太可怕了。記住這個畫面。如果錯誤的那一方上台，我們3年內就會變成這樣。如果民主黨上台，你將無法過上好日子。」

6萬難民湧西班牙飛地！踩踏、溺水釀57死　4.8萬人絕望折返

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