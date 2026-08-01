6萬移民湧入！西班牙女子「被包圍」發抖爆哭　居民：街頭如末日

▲西班牙女子被移民包圍，受訪時忍不住哭泣。（圖／翻攝X）
記者吳美依／綜合報導
位於北非的西班牙飛地休達（Ceuta）爆發史無前例難民潮，短短2天內湧入超過6萬名摩洛哥移民。中央政府派遣數百名軍警馳援後，情況終於獲得控制，但當地居民紛紛形容情況猶如「世界末日」。
宛如末日 居民不敢出門
一名西班牙年輕女子接受休達媒體採訪時，四周圍繞著大批移民。她一邊哭泣一邊說道，「我很害怕，我被包圍了，不停發抖。我們需要幫助，這是一場災難。今天是休達，明天就會輪到加那利群島（Canary Islands）或塔里法（Tarifa）。」她指的分別是位於大西洋的西班牙度假群島，以及位於西班牙的歐洲最南端市鎮。
???????? "This is an invasion! I am scared. How could I not be scared?"— Remix News & Views (@RMXnews) July 31, 2026
An incredibly powerful interview with a young woman in Ceuta, who says residents have been abandoned by the Spanish authorities.
"Where are our rights as Spaniards?" she asks as she is surrounded by adult African… pic.twitter.com/v1btdGLJqX
許多休達居民不敢出門，社群媒體上瘋傳混亂場面，西班牙右翼媒體La Bandera負責人桑托斯（David Santos）也在X分享，光天化日下竟有移民蹲在建築物旁邊排泄。
一名餐廳業者透露，由於擔心被擠爆，店家紛紛緊閉大門、自保優先，「我們很害怕，街上擠滿了人，沒有任何應變措施，完全都要靠自己。」
招牌公司老闆拉拉（José Carlos Lara）形容，人山人海的景象宛如末日，尤其是餐飲業等店家，因為擔心遭到洗劫而關門。他說，當地政府已經沒有能力應對混亂局面，移民們開始在街上露宿，或在公共噴泉中洗澡。
???????????????? Riots erupted in Ceuta as migrants clashed with security forces thoughout the night.— Europa.com (@europa) July 31, 2026
There were reports of damage to private property, vehicles being set on fire, businesses being looted, and homes being illegally occupied.
Follow: @europa pic.twitter.com/iT8deLYaBf
Several cars were set on fire on the border between Ceuta and Morocco as thousands of migrants have been storming the border fence pic.twitter.com/OEymoPVPww— Visegrád 24 (@visegrad24) July 31, 2026
Marroquíes defecan en la vía pública en Ceuta. pic.twitter.com/u52PVMiFbz— David Santos (@davidsantosvlog) July 31, 2026
最高法院裁決風波 首相痛批攻擊
西班牙最高法院本月初裁定，在海上被攔截、試圖進入休達或另一處西班牙北非飛地梅利利亞（Melilla）的移民，不得被立即遣返。西班牙國民警衛隊一名發言人7月30日向《路透社》表示，「自從最高法院裁決以來，（越境）人數持續緩慢增多，但今天出現了爆炸性成長。」
根據西班牙內政部統計，自昨日上午起大約有5萬人強行越境。休達首長韋華斯（Juan Jesus Vivas）則評估，過去48小時內的闖關總人數可能飆破6萬大關。但截至台灣時間1日凌晨零時，已約4.83萬人陸續返回摩洛哥，另有逾2.5萬人主動要求遣返。這次移民潮也釀成57死，包括溺水者及在塔拉哈爾海灘（Tarajal）圍欄附近遭人群踩踏的罹難者。
▼大量移民湧入休達。（圖／翻攝X）
NEW: Spain is now deploying its military after thousands of military-aged men stormed over the border into Ceuta, Spain.— Collin Rugg (@CollinRugg) July 30, 2026
Ceuta authorities are calling on Madrid to declare a national emergency after the border "totally collapsed."
"The situation is absolute chaos. It’s not… pic.twitter.com/Mpe5Lc1xlK
西班牙首相桑切斯（Pedro Sánchez）7月31日親赴休達視察，直斥人口販子曲解最高法院裁決，更形容這次大規模越境是對該國領土主權的侵犯與攻擊。
他宣布將在海域部署浮標作為實體屏障，政府已著手制定更完善的快速遣返機制，並且正在修法確保非法越境者能被有效驅逐出境。
《紐約郵報》指出，休達人口約8.5萬，逾6萬的移民人數幾乎相當於居民人數的7成。而且就在幾個月前，桑切斯領導的社會主義政府才啟動一項計畫，為國內約50萬非法移民提供合法身分。
▼西班牙政府已調派軍警馳援。（圖／路透）
摩洛哥政府鼓勵？歐美各國反應曝光
來自摩洛哥的16歲少年阿比亞德（Ayoub El Abyad）表示，他在Instagram看見移民越境進入休達的影片後，決定與表親一起碰碰運氣，「移民是為了改善我們的生活，我們同意嘗試越境，並且相信阿拉。」
另一位帶著妻女越境的移民透露，「我不想要錯過機會，摩洛哥的薪水非常低，那個地方已經死了。」
多位移民向《紐約時報》表示，摩洛哥政府曾鼓勵他們越境進入休達。26歲的阿拉維（Youssef Alaoui）說，「他們不停喊著『往那邊走、往那邊走！』」另一名移民表示，人們湧入休達是因為摩洛哥「沒有工作機會」，他猜政府或許為了政治施壓，鬆綁通往西班牙領土的邊境管制，「他們打開邊境讓每個人通過。」
不過，西班牙外交部淡化了摩洛哥政府鼓勵或放任越境行為的臆測，7月30日堅稱兩國關係非常良好。
這起事件在歐洲引發震盪，義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）宣示準備採取非常措施保衛邊境與公民安全，必要時不排除對西班牙暫停申根協議（Schengen Area），也就是允許民眾在歐盟29個成員國之間自由通行的協議。法國右翼政治人物勒龐（Marine Le Pen）則呼籲，一旦當選將限制申根區僅對歐洲公民開放。
美國總統川普也趁機宣揚反移民政策，「太可怕了。記住這個畫面。如果錯誤的那一方上台，我們3年內就會變成這樣。如果民主黨上台，你將無法過上好日子。」
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