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惹眾怒！FIFA出售「世界盃股權」急喊卡　全球過半會員串聯抵制

▲▼2026年FIFA世界盃。（圖／達志影像／美聯社）

▲國際足總（FIFA）原先計畫將包含世界盃在內等賽事的新營運單位，出售約20％的股份給私人投資者。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

國際足總（FIFA）原先計畫將包含世界盃在內等賽事的新營運單位，出售約20％的股份給私人投資者，以籌措高達42億美元的資金。沒想到這項提案一出，立刻引發全球足壇的反對聲浪，歐洲足總甚至揚言杯葛賽事。面對會員國的強烈反彈，FIFA主席因凡提諾緊急宣布，正式取消這項股權出售計畫。

砸4000萬美元誘惑失敗　FIFA主席急轉彎

FIFA於7月28日首度公開這項提案，原本預計成立一家估值達200億美元的子公司「國際足總前進企業」（FIFA Forward Enterprise），並出售少數商業營運股權來籌集數十億美元，聲稱將用於資助全球體育發展。

因凡提諾（Gianni Infantino）甚至寫信給各會員協會，承諾若在9月19日前點頭同意，每個協會就能進帳4000萬美元。

然而，眼見風波越演越烈，因凡提諾在7月31日晚間發布聲明坦承，在仔細聽取各方意見後，發現該計畫已造成嚴重分歧，「不管有多少人支持，這都不再符合我們當初設定的目標，因此這項提案將不會繼續推動。」

他強調，未來的目標是在接下來的幾週內把相關人士重新聚在一起，繼續在世界各地推廣足球。

過半會員國大串聯　怒轟「出賣足球靈魂」

反對聲浪在短短一週內如雪球般越滾越大。歐洲足總（UEFA）痛批FIFA是把足球運動的「靈魂」拿出來賣，其55個會員國更在7月30日全票通過，決定杯葛所有FIFA錦標賽，直到提案撤回為止，並強調世界盃絕對不能被當成投資產品。

▲▼國際足總（FIFA）主席因凡蒂諾（Gianni Infantino）。（圖／路透）

▲國際足總（FIFA）主席因凡提諾（Gianni Infantino）。（圖／路透）

隨後，擁有41個會員的中北美洲及加勒比海足總（CONCACAF）也在會議上否決提案；擁有47個會員的亞洲足總（AFC）更在7月31日發布聲明，表態與反對陣營站在同一陣線。這三大足總合計掌握143個國家協會，已遠超過FIFA總共211個會員的半數，讓這項需要過半支持的提案注定破局。

內部爆發辭職潮　因凡提諾連任遇危機

不僅外部強力抵制，FIFA內部也出現嚴重分歧。因凡提諾的資深顧問科代羅（Carlos Cordeiro）直言這是筆對足球來說的爛交易，並於7月31日宣布辭職且立即生效。FIFA營運長拉穆爾（Kevin Lamour）更批評員工都被因凡提諾給騙了，形容這根本是他一個人的計畫。

此外，英國首相伯納姆（Andy Burnham）也公開砲轟，指因凡提諾是「領導這個組織的錯誤人選」。現年56歲的因凡提諾明年即將面臨改選，據報導，北美足球主席蒙塔利亞尼（Victor Montagliani）正有意出馬挑戰他的大位。

投資案牽扯川普家族

根據FIFA說法，原先預計領投這項計畫的是「永恆興盛」（Thrive Eternal）基金，該基金由約書亞．庫許納（Joshua Kushner）所創立的興盛資本（Thrive Capital）負責營運，而約書亞正是美國總統川普（Donald Trump）女婿傑瑞德．庫許納（Jared Kushner）的親弟弟。

儘管川普與因凡提諾關係相當不錯，且美國才剛共同主辦了近期的2026年世界盃，但川普已出面表示，他並沒有和因凡提諾討論過這項外部投資計畫。

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