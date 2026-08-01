爸爸問一句話！胎兒超音波「下秒露出微笑」　千萬人爆感動

▲準爸爸輕聲向孕肚說話後，3D超音波畫面中的胎兒疑似露出微笑，溫馨一幕感動無數網友。（圖／翻攝自 IG， liaolive_）

文／CTWANT

加拿大一對準爸媽日前前往醫院接受例行產檢時，意外透過3D超音波見證一幕令人動容的畫面。當準爸爸俯身親吻妻子的孕肚，並溫柔向腹中的女兒打招呼後，螢幕上的胎兒竟疑似揚起嘴角、露出微笑，彷彿回應爸爸的聲音，讓診間內所有人又驚又喜，紛紛歡呼鼓掌。這段珍貴影片曝光後迅速在網路瘋傳，累積觀看次數突破5000萬次，也感動全球無數網友。

綜合《People》、《Storyful》及外媒報導，住在加拿大的準媽媽莉亞奧利維拉（Lia Oliveira）日前與丈夫一同前往醫院進行例行超音波檢查，希望透過3D影像看看即將出生的女兒。當時家人也陪伴在旁，一起迎接與寶寶見面的珍貴時刻。

檢查開始後，準爸爸先俯身親吻妻子的孕肚，接著溫柔地向腹中的寶寶說：「早安，星期六快樂，妳餓了嗎？」說完後，他便抬起頭望向診間其他人，沒想到就在下一秒，超音波螢幕上的女嬰嘴角竟緩緩上揚，疑似露出一抹笑容，彷彿正在回應爸爸的聲音。

突如其來的一幕讓診間瞬間充滿歡呼聲，在場醫護人員與家屬都興奮不已，不僅驚呼連連，也紛紛鼓勵準爸爸繼續和腹中的女兒聊天，希望再次看到她可愛的反應。陪同產檢的莉亞姊姊也立刻拿起手機，拍下超音波螢幕上的珍貴畫面，完整記錄這個令人驚喜的瞬間。

影片隨後分享到Instagram等社群平台後迅速爆紅，截至目前已累積超過5000萬次觀看，不少網友都被這段父女間尚未見面就展現情感交流的畫面深深打動，也讓影片持續在全球社群平台瘋傳。

回想起當時的情景，莉亞受訪時表示，看到腹中的女兒疑似因爸爸的聲音而露出笑容時，自己瞬間情緒潰堤，「我完全被情緒淹沒，立刻流下喜悅的眼淚。」她坦言，親眼見到女兒對爸爸的聲音出現反應，讓原本只是一次例行產檢，變成一段充滿感動的生命體驗。

她形容，那不只是懷孕期間的一個片段，而是一家人一輩子都會珍藏的重要回憶，也是自己人生中最難忘的時刻之一。她也認為，寶寶彷彿在出生前，就已經和爸爸建立起屬於彼此的情感連結。

莉亞表示，很高興這段屬於家人的幸福時刻能分享給全世界，如果這支影片能替數百萬人帶來一點陽光、一點笑容，讓更多人在忙碌的生活中感受到迎接新生命的喜悅，那就已經非常值得。

影片曝光後，大批網友紛紛留言表示，「我的天，這真的太美了」、「我的心完全融化了」、「她一定聽見爸爸的聲音了」、「父女第一次互動竟然是在媽媽肚子裡」、「科技真的太神奇了」、「這是我最近看過最療癒的一段影片」，也有不少人直呼，雖然無法確定胎兒是否真的因爸爸說話而微笑，但這份溫馨畫面已足以令人感動不已。

▲加拿大一對準爸媽產檢時，意外捕捉胎兒疑似回應爸爸聲音的珍貴畫面。（圖／翻攝自 IG， liaolive_）





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