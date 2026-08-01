鎖定伊朗能源設施　CBS：美以擬聯合發動「迄今最猛烈轟炸」

▲今年3月，以色列轟炸伊朗德黑蘭包含煉油廠在內的多個石油設施。（資料照／路透）



記者吳美依／綜合報導

CBS引述多名知情人士說法報導，美國與以色列正計畫對伊朗能源基礎設施發動「迄今最猛烈」轟炸行動，行動可能在本週末期間展開。

美以重啟轟炸？川普未下最後決定

知情人士透露，發電廠與煉油設施等能源基礎設施可能成為攻擊目標，官員曾討論是否在週一金融市場開盤前完成轟炸，以降低對美國及全球經濟的衝擊，但最終時間點尚未確定。

他們表示，這項軍事打擊計畫是在川普7月31日主持大衛營（Camp David）內閣會議期間提出，但遭到一些專注政治的幕僚強烈反對。

知情人士還說，以色列已收到通報並正與美國積極協調。不過，美國總統川普尚未下達最後攻擊指令。

CBS指出，若美以聯手出擊，將是華府主導的停火協議破裂以後，以色列首度重返戰場。自7月初停火備忘錄破局、美軍恢復攻勢以來，伊朗尚未對以色列採取反擊行動。

▼以色列總理納坦雅胡與美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）



川普好想贏 以官員低調回應

川普7月31日曾向記者表示，「我們將對他們展開猛烈打擊，到某個時間點，他們會說，『我們再也撐不下去了。』」被問及是否重啟外交談判時，他表示，「我認為我們只是想贏。」

白宮發言人李維特（Karoline Leavitt）則回應，美國將會獲勝，而且在川普任內伊朗絕不可能擁有核武。

五角大廈發言人帕內爾（Sean Parnell）則表示，在川普作出最終決定前，不會透露任何攻擊目標細節，「戰爭部已嚴陣以待，隨時準備執行總統指令」

不過，一名以色列官員表示，「以色列不知曉重啟全面軍事行動的決定，也未被要求加入任何針對伊朗的軍事行動」。