美國干預日元？財長「小本本」列待辦事項：買進50億至100億

▲貝森特出席內閣會議時，待辦事項意外曝光。（圖／路透，下同。）



記者吳美依／綜合報導

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）7月31日出席內閣會議時，「大筆購入日元」的待辦事項意外曝光，引發市場高度關注。

美東時間11時33分，《路透社》記者在大衛營（Camp David）內閣會議的公開紀錄環節，拍下一張照片顯示，貝森特座位前方的記事本寫道，「待辦事項：買進價值50億至100億美元的日元（JPY）」。

就在照片拍攝時間的大約2小時前，《路透社》引述知情人士報導，美國財政部已通知多家銀行表示，可能在當天介入日元外匯市場。同日稍早，日本政府也在東京率先出手干預、支持日元匯價，導致日元在上午交易時段大幅走強。

到了美東時間下午4時14分至5時前，日元兌美元匯率似乎又出現一次大幅走強。LSEG數據顯示，美元兌日元匯率從約158.9日元跌至157.6日元，單日跌幅約達0.8%。

美國財政部目前尚未回應貝森特的記事本內容，也未證實是否曾在7月31日出手干預，以支持日元兌美元匯率。

事實上，自2011年以來，美國財政部就不曾干預日元匯率。當年日本發生毀滅性的311大地震（東日本大地震），美國與其他G7成員國曾共同採取協調行動。