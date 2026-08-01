熊本AEON爆炸死裡逃生！　員工吐「重返現場」原因：晚1分就沒命

記者張方瑀／綜合報導

日本熊本縣7月28日發生規模7.1強震，目前已造成36人死亡、126人受傷。其中，發生嚴重爆炸意外的嘉島町大型購物中心「AEON MALL熊本」（永旺夢樂城熊本）奪走7條人命。一名死裡逃生的餐飲區員工指出，當時為了「防止走火」才重返商場，沒想到剛踏出室外就發生大爆炸，驚恐直呼「要是再晚個一兩分鐘，可能就死在裡面了。」

憂引發火災 震後30分鐘重返商場關瓦斯

根據NEWSポストセブン報導，20多歲的A先生在商場1樓的餐飲區打工。他回憶，地震剛發生時搖晃非常劇烈，光是站著就已經很勉強。地震一停，他立刻引導店內客人疏散到室外。

▲AEON MALL熊本仍在進行搜救行動。（圖／路透）



不過，在搖晃結束約30分鐘後，為了防止火災等二次災害發生，他與另一名正職員工決定「重返」商場。A先生表示，「想說要是起火就糟了，所以我們回去把油炸鍋的電源關掉、把瓦斯總開關鎖緊。」當時，店裡的東西已碎落一地，其他店鋪的天花板也開始漏水。

現場早飄異味 保全急驅離救命

後來，A先生與店長會合，為了確認受災狀況並將收銀機的現金收進保險箱，他與店長再次進入商場。沒想到，這時設施內的狀況變得更糟，天花板已經剝落，且空氣中瀰漫著一股臭味。

▲大型商場AEON MALL熊本在強震80分鐘後爆炸，日本政府公開內部拍攝影像。（圖／路透）



A先生說，當時正職員工以為是下水道的味道，但店長卻驚覺不對勁，開口詢問「你們沒聞到瓦斯味嗎？」。由於當時其他店鋪的員工也還在進出，他們便以為應該沒事，在店內待了約15到20分鐘。直到警衛過來指示「這裡要上鎖了，請你們出去」，他們才被迫離開。

因為距離最近的出口已經上鎖，他們只好繞遠路，改由稍微遠一點的員工專用出口離開。

「剛踏出腳步就爆炸」 眼前慘白一片

沒想到，就在他們繞了遠路、終於走到外面的那一瞬間，災難發生了。A先生心有餘悸地說，「我和店長剛踏出腳步的那一瞬間，就爆炸了。」

他形容，那不僅僅是「砰」的聲音，而是像遭到轟炸般超級巨大的聲響，四周瞬間被沙塵和煙霧弄得白茫茫一片，什麼都看不見，「要是再晚個一兩分鐘出來，我們可能就死在裡面了。」

▲大型商場AEON MALL熊本爆炸倒塌。（圖／路透）

爆炸後，A先生感覺被強風狂吹，連呼吸都很困難。強忍著刺痛睜開眼後，只見電線被扯斷卡在樹上，自己的臉和衣服全是白灰，頭上掉滿了小石頭與瓦礫。隨後，店長急忙大喊「可能還會再爆炸，快逃」，兩人才趕緊躲避瓦礫，小跑步逃到附近的便利商店避難。

回憶瞬間崩塌 坦言「不想再來一次」

「令和8年熊本地震」黃金72小時已過，搜救行動仍在徹夜進行。根據官方8月1日統計，包含AEON的7死在內，死亡人數共計36人。隨著九州新幹線恢復行駛、停電狀況排除等，已看見些許復原的曙光，各界也期盼能徹底查明事故原因。

從高中就在這家AEON打工超過4年的A先生，面對充滿回憶的商場在一瞬間崩塌，至今仍無法掩飾內心的震驚與落寞。他感嘆，原本以為總有一天能回去上班，現在看來是回不去了，「這種經歷，真的是不想再來一次了。」