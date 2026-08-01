快訊／48小時內2度轟炸！　俄飛彈夜襲基輔釀3死5傷

▲俄羅斯針對烏克蘭首都基輔發動最新一波彈道飛彈攻擊。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯針對烏克蘭首都基輔發動最新一波彈道飛彈攻擊，這已是短短48小時內的第2度大規模空襲。基輔上空在8月1日深夜瀰漫濃煙，連串爆炸聲震撼整座城市。基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）證實，目前攻擊已造成至少3人死亡、5人受傷，傷者中包含一名17歲少年。市內多棟建築受損起火，甚至有民眾受困其中，由於攻擊仍持續進行，確切災損仍難以估計。

48小時內第2波大動作攻擊 爆炸聲狂炸基輔

據《基輔獨立報》記者指出，這波攻勢約在當地時間1日凌晨1時33分展開，連續傳出巨大的爆炸聲響。烏克蘭空軍隨即發布警報，警告多枚彈道飛彈正直撲基輔。

???? Currently, 10 people have been injured in the capital as a result of the enemy attack. All the wounded are in hospitals — Mayor Klitschko.



Russia launched up to 30 missiles of various types at Kyiv.



At least 3 dead are known. Another 10 are injured, all of them in hospital. pic.twitter.com/UTkF6j7trD — The Ukrainian Review (@UkrReview) August 1, 2026

不到半小時後，記者再度回報新一波爆炸，凌晨2時16分左右又傳出數聲巨響。克里契科緊急呼籲市民尋求掩護，防範俄軍彈道飛彈的猛烈砲火。

民宅中庭起火、建築坍塌

當地政府表示，這波攻擊無差別擊中住宅與非住宅設施，包含公寓、倉庫、洗車場與停車場全遭波及。克里契科在Telegram上焦急發文表示「民眾受困了！」

▲俄羅斯針對烏克蘭首都基輔發動最新一波彈道飛彈攻擊。（圖／路透）



他指出，飛彈殘骸砸中索洛米揚斯基區（Solomianskyi district）一棟5層樓公寓，導致中庭起火，讓居民逃生困難；舍甫琴科區（Shevchenkivskyi district）也發生建築部分坍塌、有居民受困其中的慘況，急救人員已火速趕往現場。

除了上述兩區，霍洛西伊夫斯基區（Holosiivskyi district）與達爾尼茨基區（Darnytskyi district）也相繼傳出火警。克里契科在最新通報中表示，首都有多棟住宅大樓遭擊中，目前所有傷患皆已送醫救治。

烏軍「愛國者」防空庫存見底

事實上，大批飛彈狂轟基輔，已是俄羅斯無情恐怖攻擊的延續。7月30日深夜，俄軍才剛動用無人機與飛彈襲擊烏國多城，連位在極西的利維夫（Lviv）也難逃毒手，釀成至少8死、50多傷；其中一枚飛彈更落入波蘭東部盧布林省（Lublin region）的一處田野，一度觸發防空警報。

▲基輔民眾躲進地鐵站避難。（圖／路透）



整個2026年春夏期間，俄羅斯不斷以彈道飛彈狂轟基輔。莫斯科的新戰術就是試圖癱瘓烏克蘭早已緊繃的防空系統，並對住宅區與文化遺址造成毀滅性破壞。

面對俄軍極速的鋯石飛彈（Zircons）與伊斯坎德爾飛彈（Iskanders），彈道飛彈的攻擊不僅更加致命，加上烏克蘭的「愛國者」（Patriot）攔截飛彈庫存已經見底，防禦處境更加艱難。

美國總統川普（Donald Trump）原先曾表態將核發許可，讓烏克蘭自行生產愛國者飛彈，然而就在這波基輔遇襲的幾小時前，川普在一場內閣會議上收回了這項提議。「我們還沒同意這件事，」川普坦言，「我們還在討論，但要把那種技術交出去是很困難的。」