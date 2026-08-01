死傷擴大！熊本地震增至36死　近萬災民擠348處避難所

記者張方瑀／綜合報導

日本熊本縣上個月28日發生芮氏規模7.1大地震，熊本縣政府指出，截至7月31日晚間，這場強震已造成36人不幸罹難，並有超過9500人緊急撤離至避難所。此外，災區至今已發生高達324次地震，氣象廳也緊急呼籲，未來一週內仍需嚴防震度7的猛烈餘震，同時應警戒極端高溫，避免在救災時中暑。

災情持續擴大 36死、逾1500棟房屋受損

熊本縣災害應變中心公布最新災情統計，截至7月31日晚間7時，縣內死亡人數再增1人，累計達到36死（其中包含2名正在調查死因是否與地震相關的死者）。

▲日本熊本縣7月28日發生芮氏規模7.1大地震。（圖／路透）



在房屋毀損部分，目前已確認共有1526棟建築受災。詳細數據為全倒182棟；大規模半倒20棟；半倒225棟；部分毀損1032棟；受損程度確認中67棟。

縣府強調，在八代市和宇城市等搖晃較為劇烈的重災區，由於勘災與調查工作尚未完全展開，預估未來的受災數字可能還會大幅攀升。

餘震狂搖324次 氣象廳示警：當心震度7強震

回顧上月28日的規模7.1主震，熊本縣宇城市與冰川町觀測到最大震度7的劇烈搖晃；熊本市南區、八代市、宇土市、嘉島町、美里町及益城町也達到震度6強，整個九州大範圍地區均感受到震度5強或5弱的震撼。

▲目前已確認共有1526棟建築受災。（圖／路透）



主震發生後，以熊本縣熊本地方及天草、蘆北地方等地為震央的地震依然接連不斷。氣象廳數據顯示，截至8月1日上午7點，已累計發生324次地震，其中包含震度5弱4次、震度4有15次、震度3有42次、震度2有91次，以及震度1共172次。

氣象廳警告，搖晃劇烈的地區發生房屋倒塌及土石流等災害的風險已大幅提高，民眾在未來一週內務必嚴防最大震度7左右的強震再次來襲。

▲熊本縣內目前已緊急開設348處避難所，共收容9532名避難民眾。（圖／路透）



近萬人無家可歸 近8萬戶面臨斷水危機

強震導致大量居民無家可歸，熊本縣內目前已緊急開設348處避難所，共收容9532名避難民眾。除了居住問題，民生用水也面臨嚴峻挑戰，根據31日下午2點的統計，全縣共有約7萬9100戶陷入斷水困境，停水情況仍在持續中。

災區迎酷暑 極端高溫恐飆破35度

除了地震威脅，熊本縣1日受高氣壓籠罩影響，氣溫預計將持續攀升，各地都有可能出現35度以上的猛烈高溫。當局強烈呼籲，民眾在進行災後復原等工作時，請務必避開最熱的時段，並頻繁補充水分與鹽分、確保有充足的休息時間，盡可能做好一切防暑措施。